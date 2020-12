SRBIJA VIŠE NIJE DŽAK ZA UDARANJE! Vučić: Ja sam izdajnik za ljude poput Slavka Nikića, koji je 1999. godine pljačkao na KiM

Ja sam izdajnik za ljude poput Slavka Nikića, koji je 1999. godine pljačkao ljude na KiM, o čemu postoje zvanična dokumenta, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić reagujući na to što ga je Nikić nazvao izdajnikom.

Na konstataciju da u medijima u BiH i Hrvatskoj slave što je gost TV Pink Slavko Nikić za njega rekao da je izdajnik, i pitanje zbog čega je to bitna tema u Hrvatskoj i BiH, gde ga optužuju za potpuno suprotno, Vučić je rekao da je to zanimljivo, jer bi, valjda, trebalo da su srećni ako je to tako, jer to znači da lakše ostvaruju svoje interese.

"Ali, ne oni su srećni, jer me je neko uvredio, zato što Srbija više nije slaba, nije džak za udaranje, ekonomski je uspešnija, pa je logično da se tako ponašaju i da se raduju", primetio je Vučić.

On je preneo da je u jednom zvaničnom aktu navedeno da je 1. aprila 1999. godine na punktu "Jargova česma", na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Ribariće-Rožaje, Nikić sa šest NN lica, u maskirnim uniformama i naoružanih automatskim puškama zaustavljao vozila i putnike i pljačkao ih.

Dodao je da zaustavljao ljude, među njima i majora Šetkića, komandanta brigade iz Novog Pazara, te da je pripadnicima albanske nacionalne manjine nije dozvoljavao odlazak prema Crnoj Gori, već ih je vraćao i oduzimao zlato, nakit, novac, ostale dragocenosti.

"Ja sam izdajnik uvek za ovakve, jer ću da štitim imovinu ljudi, svejedno mi je kom narodu pripadaju. Da ih pljačkam neću nikada", rekao je Vučić.

On je dodao da narod na KiM zna ko je izdajnik, zbog čega on i ima 99 odsto podrške.

"Ljudi znaju ko o njima brine, a za ovakve - da bog da uvek bio izdajnik.", rekao je Vučić.

Dodao je da nema problem da ponovi svaku uvredu na svoj računali i da odgovori i upitao - gde su "desetine hektara u Vojvodini u vlasništvu njegovog brata, restorani i pekare u Beogradu, poziv sa Koluvijom".

"Ili ćete možda na iznenađenje svih da čujete da su neki drugi razgovarali sa Koluvijom", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

