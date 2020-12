ALEKSANDAR ŠAPIĆ U USIJANJU DANA: Sebe vidim kao najboljeg kandidata za gradonačelnika Beograda (KURIR TELEVIZIJA)

Gost večerašnje emisije Usijanje dana bio je predsednik Opštine Novi Beograd i stranke SPAS Aleksandar Šapić.

Otkud to da sebe vidite kao najboljeg kandidata?

- Isto sam odgovorio pre nek i dan na drugoj televiziji. Veliko mi je iznenađenje da je ovakva izjava za vas, ili za bilo koji mediji, iznenađenje, s obzirom na to da sam se ja još 2018. kandidovao za gradonačelnika i to isto izgovarao, jer sam rekao da nema logike da se kandidujem za najodgovornije mesto u gradu, a da nisam to verovao da samnajbolje rešene. Ako ne verujete sami u sebe onda nemojte da se kandidujete.

Bavim se lokalnom politikom više od deset godina, dva mandata i treći sam krenuo kao predsednik najmnogoljudnije opštine u Beogradu, i zaista mi je iznaneđenje ako vam je moja izjava veliko iznenađenje. Morate vi meni da kažete šta vas je tačno iznenadilo.

Iznenadilo me je je to što ste vi deo koncentracione vlade, a kažete da vidite sebe kao najboljeg kandidata za gradonačelnika, da li je to u saradnji sa SNS, oni vas podrže na gradskim izborima, vi njih na parlamentarnim?

- To je sada druga stvar, to je sada pitanje da li ja očekujem da dobijem podršku SNS za gradonačelnika, to je legitimno.To bi bilo nešto novo ukoliko bi se desilo na sledećim izborima. Nismo o tome dublje i ozbiljnije razgovarali, ta tema je pomenuta, ti izbori padaju aprila 2022. i ima dosta vremena do toga. Pretpostavljam da će to biti tema nekih budićih razgovora, u uvoom momentu nismo o tome razgovarali, pretpostavljam da je ta opcija u igri. U ovom momentu su važnije i aktuelnije teme formiranje vlade, situacija u kojoj se nalazimo i kroz šta prolazimo usled epidemije. Nije tema grada i gradskih izbora bila prioritet.

Kako izgleda razgovor sa predsednikom SNS?

- Kad ste me videli da u medijima prepričavam moje razvore sa nekim? To nije moj stil ponašanja i političke komunikacije, ja to zaista nikad nisam radio, mislim da je sasvim dovoljno da kažem da nismo ozbiljnije otvarali tu temu, i kako se budu bližili izbori pretostavljam da ćemo o tome razgovarati između ostalog

Je l' to znači da sada nemate odgovor na pitanje o saradnji između vas i SNS, da oni vas podrže na gradskim a vi njih na parlamentarnim izborima?

Taj dogovor u ovom momentu trenutku ne postoji.

Šta biste radili kao gradonačelnik? Šta vam se ne sviđa u gradu? Šta biste promenili?

- Voditi lokalnu samoupravu je dosta kompleksnije nego pitanje šta vam se sviđa. Vi ili neki građanin Beograda bi to mogao lakše da prokomentariše. Kada se bavite ovim poslom dubinski, onda obraćate pažnju na sve moguće stvari, sam sistem funkcionisanja je vrlo komplikovan. Beograd je izuzetno veliki i komplikovan sistem, skoro trećina stanovništva Srbije živi u Beogradu, komunalni sistemi su komplikovani na nivou svetskih metropola, infrastruktura iziskuje mnogo znanja i iskustva, i zanatskog poznavanja posla. Sigurno ima puno stvari o kojima sam mislio i o kojima ću misliti, kako se izbori budu približavali, otvaraće se razne teme. Mislim da Beograd svakako treba da nastavi da se ubrzano se razvija. Mislim da je izrastao u jednu evropsku i svetsku metropolu, i kada bi mi se ukazala prilika, i kada bi dobio poverenje ljudi, mislim da bi uz moje znanje iskustvo mogao da dam značajan doprinos razvoju Beograda.

Da li se slažete, da kada neko kaže da smatra sebe dobrim kandidatom za gradonačelnika, ili bilo koju političku funkciju, da je prirodno da je taj neko malte ne u kampanji, i da je prirodno da vas novinari pitaju na čemu zasnivate vaš, vi nemate program za gradonačelnik, jasno je, ali nešto sa čime ćete se obratiti?

- To nije taćno da nemam program, kada se bavite ovim program se radi svakog dana. O bilo kojoj temi mogu da govorim. Ja sam u gradskoj upravi od 2010. godine. To je deset godina rada u lokalnoj samoupravi. Možete vi mene da pitate šta god, meni samo interesantno to iznenađenje, kad to pitate, svako ko se kandiduje veruje da je najbolji. Ne mora da znači da sam ja u pravu, ali ako ne verujete u sebe da možete najviše da doprinesete, nemojte se kandidovati.

Što se tiče kampanje, pa u politici, ako ćemo da budemo putpuno iskreni, ozbiljan čovek ako se time bavi je stalno u kampanju. A šta znači kampanja? Ljudi to povezuju sa nečim negativinim, gde se vi reklamirate i pokušavate ljudima nešto da prodate. Ali mislim da je kampanja i odgovornost, da svakoga dana pokažete da o nečemu mislite, da ste nešto uradili, da izađete pred ljude sa nekim konkretnim rezultatiuma, da mogu svakoga dana da mere vaš rad. Morate biti spremni u ovom poslu svakoga dana na sopstveno merenje, između ostalog je i to kampanja. Nisam pristalica toga da neko posle izbora nestane i mesecima se ne pojavljuje u javnosti, niti se zna šta radi samo zato što nisu izbori, a onda kada se približe izbori da daje velika obećanja, projekti što će ope da zamre kada prođu izbor.

Ako termin kampanja tako tretiramo mislim da je to logično, spreman da sa svakog dana odgovaram na pitanja, ali nisam spreman da godinu i više pre izbora pričam o nečemu. Možete da me pitate konkretno, ali ja moram da se ogradim da nemam podatke i nemam uvid u podatke. Ako imate konkretno pitanje, ja ću vam odgovoriti.

Evo Savski most, da li bi ga premeštali?

Ne bi ga premestio ali bih ga zamenio. Umesto njega treba da bude neki moderniji, funkcionalniji. Ne bih raspisivao ankete na internetu. ovde je glavna stvar da li će Beograd ima para da zameni most koji već 50 godina koči razvoj Beograda, i koga je izuzetno teško rekonstruisati, jer je on napravljen pre 80 godina u potpuno drugu svrhu, za prelazak teškog naoružanja.

Ali on ima veliki istorijski značaj?

Ima značaj što je to je bio jedini most u jednom trenutku. Da ga nije deminirao učitelj Zarić, tada ne bi mogao niko da pređe na drugu stranu reke. Ta priča lepo zvuči, ali niko danas ne leti sa prvim avionom braće Rajt. Jedan herojski čin ne treba povezivati sa nefunkcionalnim mostom. Do sada nije bilo novca da se zameni, a ogroman potenicijal razvoja bi dao novi most. Po meni apsolutni nikakve dileme nema da li taj most treba da se skloni. Mislim da bi učitelj Zarić danas se krstio da je sada živ što mi u 21. veku i dalje koristimo čelični most koji su Nemci napravili da bi mogli da prevoze teško nauružanje. Priča o učitleju je izbačena u svrhu izborne kampanje, ja bih to zamenio ukoliko postoje finansije, a kada bi zaživeo novi most sa četiri trake, verujem da sadašnji ne bi niko pominjao.

Određeni mediji vas nisu zvali ni uoči izbora, ni kasnije?

Ja ne mogu da odlučim da li ćeme ne ko zvati ili ne. Postoje mediji koje me u određene emisije nisu zvali dve godine, pa se onda sete posle izbora. Ali to je stvar medija, danas je postao trend da svaki medij ima svoju politiku koju zastupa ili brani, s tim nemam problem, imam problem kada se neko pretvara da je objektivan i nezavistan, a vodi poltiku svojih vlasnika.

Kakva je situacija sa medijima kada su u pitanju izbori? Da li su izborni uslovi dobri?

Pitanje je da li izgde na svetu postoje idealni uslovi za izbore gledano sa strane opozicije. Srbija ima još da prođe da bi došla na nivo razvijenih zemalja, ali mislim da su zadni izbori bili najotvoreniji. Opozicionih stranaka je bilo daleko više u medijima. Neko se odlučio da bojkotuje, neko ne, ja nisam ubeđivao ljude ni da izađu ni da ne izađu. Ako neko bojkotom hoće da ostvari svoje ciljeve, ja mislim da na izbore treba izlaziti, jer neizlazak pravi druge probleme, nije dobor da se vlast bira van izbora, to može da ima mnogo negativnih posledica.

Kada se pretpostavljalo u medijima da ćeti biti u vladi, rekli ste da nećete biti ministar. A evo Ratko Dmitrović je ministar.

Vidite da sam ostao pri tom stavu. Politika može da bude nepredvidiva, ali ukoliko se preporučujete na neka mesta, morate imati znanje i rezultate. Ja sam rekao da moj cilj nije da budem na funkciji po svaku cenu. MI smo na kraju ušli u vladu, ali nije bilo tu nekog velikog dogovora u principu. Tad me iznenadio predsednk Vučić što je to izneo javno, osnova za razgovor je bila da li se slažemo oko nekih ključnih nacionalnih stvari i pravca Srbije. Već je kovid bila tema, ukoliko se oko tih stvari složimo, šta mi sa par procenata da postavljamo uslove. Nije bila tema pregovora neko ministarstvo, nismo postavljali stvari da nešto uslovljavamo, nismo im ni bili potrebni. A i da smo bili potrebni dogovor oko strateških stvari je važniji, pa onda pitanje d ali imate odgovarajuće ljude. Ideja nam je da Ratko Dmitrović sledeće godine krene po Srbiji i govori o temama kojima se bavi njegovo ministarstvo.

Za gradonačelnika Novog Beograda ste dobili skoro sve glasove odbornika, 48 od 49?To je malo čudno.

U opštini Novi Beograd samo tri stranke su prošle u parlament.Iako SPS nije deo vlasti na opštini oni su odlučili da nas podrže.

Bili ste i pomoćnik Dragana Đilasa? Kako sad vidite njegov rad?

Beograd se promenio dosta, mislim da je ta gradska uprava dobro radila, u teškim okolnostima, neću promeniti svoje mišljenje ako više ne sarađujemo. Mislim da je napravila iskorak u odnosu na prethodnu, kao što je i ova gradska vlast napravila iskorak prema prethodnoj. Ali kad vodite Beograd ako je država snažnija, lakše je, veći su prihodi. Ja sam se tad trudio da dam svoj doprinos.

Kakva je situacija na Novom Beogradu što se tiče čekanja na testiranje na kovid?

Grad Beograd nema formalne veze sa tim, ali situacija je bolja. Domovi zdravlja nisu pod gradom nego pod ministarstvom. Ja se nadam da neće biti novog talasa i da će sa vakcinom biti bolja.

Dobili ste nagradu Najevropljanin u oblasti politike. Da li ste se iznenadili, šta vam ona znači?

Osnovni razlog za nagradu je humanitarna fondacija, i ona je obaveza za mene da se još bolje potrudim u budućnosti.

Kakav je onaj video na vašem tviteru na kome potpisujete 600 računa?

To su računi kojima je država dala pomoć ugostiteljima, to je 600 naloga koji se otvaraju u trezoru, i moram lično da ih potišem. Time sam uštedeo vreme, snimili smo video jer je bio interesantan sa punim stolom papira. NIkakva šala nije bil au pitanju.

