EKSKLUZIVNO! PREDSEDNIK SRBIJE ALEKSANDAR VUČIĆ KAKVOG NISTE ZNALI: Prisluškivali su me godinu i po dana, znam ko stoji iza toga

Predsednika Srbije Aleksandra Vučića u javnim nastupima obično viđamo ozbiljnog i strogog. U novogodišnjem razgovoru za Kurir šef države je pokazao šta se krije iza te "fasade".

Nikada otvorenije govorio je o svoje troje dece - kakav odnos ima s najstarijim Danilom, zašto je previše zaštitnički nastrojen prema ćerki Milici i kako se igra s najmlađim Vukanom. Prvi put je govorio o odrastanju s bratom Andrejom i zašto muškarci Vučići nikada ne razgovaraju o emotivnim temama. Otkrio je i čime ume da iznenadi saradnike, šta ga opušta i koje novogodišnje odluke je doneo. Vučić je u intervjuu govorio i o ratu s mafijom, ko ga je prisluškivao godinu i po dana, te šta poručuje novoj crnogorskoj vlasti.

Razgovarali: Aleksandar Đondović i Branislava Majdarević

Već neko vreme najavljujete obračun sa mafijom. Pao je Darko Elez, krupna riba u balkanskom podzemlju. Čovek povezan sa najmoćnijim klanovima koji deluju i u Srbiji. Da li je ovo početak te konačne borbe?

Jeste, mislim da je jako važno da država to završi. Država je jedina koja ima monopol fizičke sile, ona mora da pokaže ozbiljnost i odlučnost u suzbijanju organizovanog kriminala, borbi protiv korupcije i ono što je važno, da nemate u gradu, u državi situaciju gde svi pričaju da znaju ko ide da reketira i da prodaje drogu, a da se ništa ne dešava. Ako svi znaju i svi ćute, a niko ništa ne preduzima, onda je problem u državi. I mislim da rezultati koje su postignuti u ranijim godinama, a posebno sam zadovoljan činjenicom da od ubistva u Ušću i u Belvilu ili se zna ko je ubio, svi su pohapšeni ili je krenulo procesuiranje. Važno je da tužilaštvo i policija rade svoj posao i da znaju da će država ići do kraja, bez obzira kako je nečije ime i koliko su ti ljudi opasni.

A imena su velika...

U našoj zemlji smo imali problem sa tim da smo imali nekoliko nestalih mladih ljudi uglavnom iz kriminalnog sveta, ali to ne znači da te ljude imate pravo da ubijete zato što pripadate nekom drugom kriminalnom klanu. Dakle, neki misle da ako "nema tela da nema dela", i da su se time zaštitili. Ja mislim da su pogrešili i da ćemo uskoro pokazati koliko su teško pogrešili misleći da na takav način mogu da namagarče državu, da mogu da se igraju sa svim i da mogu da ubijaju kako im se prohte.

foto: Marina Lopičić

Očigledno to misle jer imaju jaku zaleđinu u državi... Ko su ljudi koji stoje iza najjačih pripadnika klanova?

Kada govorite o mafiji ono što je definicija mafije je da uvek imate neka leđa i određene strukture unutar državnih organa koji vas podržavaju i to jeste suština, zato je vrlo teško. Nije ta borba teška zato što oni imaju mišiće ili bolje pištolje to je smešno, dečačke priče. Naravno, to je uvek opasno kada imaju zaštitu pojedinih krugova unutar državnog sistema i ja mislim da im se to ne samo ozbiljno uzdrmalo, veći mislim da su u velikom problemu. Ja sam razgovarao sa policajcima i vidim da im se vratilo poverenje u odluke države u odnos držvave.

Kako se desilo da se toliko osile i praktično otrgnu kontroli?

Ja sam se više bavio svim drugim problemima, i opet sebi neku vrstu krivice s pravom mogu da pripišem. Bavio sam se KiM, situacijom u regionu, ekonomijom, koronom, i vakcinama, i svim mogućim... Kada ste potpuno skoncentrisani na sve to onda ni vi ne možete da šaljete najbolje poruke iz svake oblasti. Kada tri, četiti ili pet meseci ne kažete ništa po tom pitanju, onda neki mogu da kažu: "Aha, pa iza nas stoji neka država! Vidiš da ćuti ovaj gore, ne radi ništa." Tako da, žao mi je što više meseci nisam ništa govorio o tome, ali sada vidim da su svi ljudi razumeli svoje zadatke i prionuli na posao.

Koji klanovi, a koji pojedinci u tom ratu mogu da predstavljaju najveću opasnost?

Država je u ratu sa njima bez obzira kom klanu pripadaju (kavački, škaljarski ili bilo koji drugi ). Oni se međusobno ubijaju, reč je o dva crnogorska klana, koji su našli svoje eksponente u Beogradu, i zbog velikog novca i zbog podele tržišta droge. Verujem da smo različitim merama u prošlosti uspeli nešto da uradimo i verujem da ćemo u potpunosti da očistimo tu kriminalnu bagru sa ulica Beograda i Srbije. A to odakle je ko ne znači da ne pripada jednom ili da nije blizak nekom od ovih klanova. I upravo ta moć nekoga od tih ljudi je skopčana sa tim što su se neki od njih ujedinjavali u poslednje vreme iako nisu bili tako bliski, i zato je veoma važno da se takve akcije sada sprovedu.

foto: Marina Lopičić

Već neko vreme iz bezbednosnih struktura ide nezvanična priča da ste prisluškivani vi kao predsednik republike, neki vaši najbliži saradnici, pa čak i članovi porodice. Imate li takva saznanja?

Pa bilo je nekih čudnih stvari, ali mislim da će takođe nadležni organi po tom pitanju reći šta misle. Bilo je čudnih i stvari koje ne smeju da se događaju. Koliko je reč o nemoralnim stvarima, reč je i o protivzakonitim stvarima. Za to da sam prisluškivan ja imam dokaze. Imam sopstvene snimljene razgovore, jer su neki mislili da to mogu da izbrišu, da sakriju. Ali nemojte da smetnene s uma da kada imate ovakvu podršku naroda, ima veliki broj ljudi koji hoće časno i profesionalno da radi svoj posao i da na takve stvari neće da pristaju. Tako da verujem da će nadleženi organi to da ispitaju i da će ukoliko je bilo nedvosmslenog kršenja zakona, oni koji su zakon kršili će odgovarati.

Da li znate ko Vas je prisluškivao, odnosno po čijem nalogu?

Ne znam direktno imena ljudi koji su me slušali. Ali, da, mislim da znam ko stoji iza toga. Ja nisam od ljudi koji će pasionirano da se bavi osvetama, ja razumem kako to izgleda sve i sve mi je jasno. To za mene ništa posebno nije.

Koliko to traje od kad ste predsednik.

Traje dugo, godinu i po dana.

foto: Marina Lopičić

CEO INTERVJU MOŽETE PROČITATI U NOVOGODIŠNJEM TROBROJU KURIRA

foto: Kurir

(Kurir.rs / Foto: Marina Lopičić)

Kurir