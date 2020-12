EKSKLUZIVNO! PREDSEDNIK SRBIJE KAKVOG NISTE ZNALI: Evo kako Aleksandar Vučić slavi Novu godinu i koje je poklone kupio deci

Predsednika Srbije Aleksandra Vučića u javnim nastupima obično viđamo ozbiljnog i strogog. U novogodišnjem razgovoru za Kurir šef države je pokazao šta se krije iza te "fasade". Nikada otvorenije govorio je o svoje troje dece - kakav odnos ima s najstarijim Danilom, zašto je previše zaštitnički nastrojen prema ćerki Milici i kako se igra s najmlađim Vukanom. Prvi put je govorio o odrastanju s bratom Andrejom i zašto muškarci Vučići nikada ne razgovaraju o emotivnim temama. Otkrio je i čime ume da iznenadi saradnike, šta ga opušta i koje novogodišnje odluke je doneo. Vučić je u intervjuu govorio i o ratu s mafijom, ko ga je prisluškivao godinu i po dana, te šta poručuje novoj crnogorskoj vlasti.

Razgovarali: Aleksandar Đondović i Branislava Majdarević

Vreme je praznika, ostavlja više vremena za porodicu. Kako ćete provesti novogodišnju noć?

Nikada nisam pridavao proslavama značaj, nadam se da ću imati dan - dva da se posvetim nemačkom i ruskom jeziku i da provedem više vremena sa decom.

Je l' ste spremili novogodišnje poklone za decu?

Danilu sam nešto ranije pripremio poklon. Biće dobro vino pošto, na oca, voli vina. Za Milicu sam spremio vrednu knjigu, a Vukan najviše voli igračke helikoptere i više ne znam gde da pronađem igračku helikopter koju nema, ali svakako će se tome najviše obradovati.

Imate li neke praznične rituale? Koliko poštujete običaje? Koje božićne običaje poštujete vi i vaša cela porodica?

Poštujemo i slavu i Božić i Vaskrs, kao najveći hrišćanski praznik. U skladu sa tradicijom, kao većina srpskih porodica, dočekujemo te preznike, od položajnika do svega drugog i to je vreme za porodična okupljanja. Uvek se oseća pomalo svečani ton, a mislim da je najvažnije da je to vreme kada možete da pokažete svu ljubav prema deci, prema porodici i to je vreme kada se valjda i najbolje osećate.

