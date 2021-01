HOSPITALIZOVAN MILUTIN MRKONJIĆ Dačić: Nije pozitivan na koronu, ima određene probleme

Predsednik Skupštine Srbije i lider Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je jutros da je počasni predsednik SPS-a Milutin Mrkonjić hospitalizovan.

Dačić je na TV Prva rekao da Mrkonjić možda nije pozitivan na korona virus, ali da nije dobro što je hospitalizovan.

- Svima želim dobro zdravlje i da pobede koronu, to sam poželeo i porodici predsednika Vučića, ali takođe su me obeshrabrile vesti da ni moj drug Mrkonjić nije dobro, pa je u bolnici. Negativan je na test na koronu, ima određene probleme. Želim svima snage da pobede koronu, a svima nama da zadržimo prisebnost I da sačuvamo veru u to da ćemo je pobediti - zaključio je Dačić.

(Kurir.rs/Tanjug)

