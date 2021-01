VIDEĆETE, TO ĆE BITI LEPA I VAŽNA GODINA: Predsednik Vučić stihovima najavio uspešnu 2021. godinu za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je uspešnu 2021. godinu za našu zemlju podelivši stihove pesme Duška Radovića.

Videćete, to će biti lepa i važna godina. Biće velika – od januara sve do decembra. U nju će stati svi rođendani i mnogo nezaboravnih trenutaka.

Biće to godina koja se pamti. Negde će sagraditi put, negde most, negde školu. Mnogi će se useliti u nove stanove. Svi će se nečemu obradovati. Slušaćemo dobre vesti. To će biti godina u kojoj se raste. Deca Srbije porašće u novoj godini za preko 20 miliona centimetara i za više od 20 miliona kilograma. Mnogo će se prodavati ogledala i češljevi. Lekari će zevati u ambulantama jer ćemo biti zdraviji nego ikad. Biće to godina lepa kao slika. Procvetaće bagrem i lipa. Rodiće ponovo trešnje, šljive i grožđe. Nebo će biti plavo i veliko. Sunce će nam biti lepo i toplo. Neko će napisati novu pesmu. Neko će se prvi put zaljubiti. Nove majke nosiće u rukama novu decu. To će biti dobra godina. Radićemo, učiti i pevati. Kad se zamorimo, uvek će na vreme doći subota i nedelja. Završićemo neke važne poslove i započeti neke još važnije. Svi ćemo se slikati, za uspomenu na tu dobru godinu. Kad se ponovo sretnemo, 31. decembra, nećemo se poznati jer ćemo svi biti veći, lepši i pametniji.

Uz stihove Duška Radovića predsednik je objavio video na kome se vijori zastava Srbije.

Podsetimo, predsednik je juče ujutru u 6 sati otvorio gasovod Balkanski tok u Gospođincima. Balkanski tok je deo gasovoda Turski tok, projekta ruskog "Gasproma" i turskog "Botaša", koji bi trebalo da obezbedi stabilno snabdevanje gasom Turske, južne i jugoistočne Evrope. Gasovod je dug 930 kilometara sa kapacitetom od 31,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

