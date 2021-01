MINISTAR VULIN: Nadležne službe će u slučaju prisluškivanja predsednika doći do istine

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da će nadležne službe u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova koje se bave slučajem prisluškivanja predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, doći do istine.

- Predsednik Aleksandar Vučić nikada ne govori uzalud i to nije rekao zato što je to politički korisno već zato što je to istina. Došao je do odgovarajućih saznanja, nadležne službe su informisale predsednika o tome da je postojala praksa njegovog prisluškivanja - objasnio je ministar Vulin za TV Prvu.

Ministar je istakao da je još rano govoriti o tome šta je bio cilj prisluškivanja predsednika Vučića, ali da to svakako nije bilo iz dobre namere.

- Predsednik je rekao istinu, na nama je da tu istinu potvrdimo i da se potrudimo da se to nikada više ne desi - poručio je ministar Vulin.

Kurir.rs/MUP Srbije

Kurir