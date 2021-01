ZORANA KAKVU NISTE ZNALI: Ima dana kad se isplačem ispred vrata pa uđem u kuću! Otkrila koji slatkiš voli i šta je naučila od mame

BEOGRAD - Nije jednostavan ovaj posao bez obzira što ljudi misle... oni su ministri, ministarke njima je fantastično i njima je super, oni su vlast... Nisu svi dani lepi u ovom poslu, nije svaki dan divan da ja dođem kući nasmejana... Ima dana kad sednem ispred vrata i isplačem se pa uđem u kuću - otkrila je ministarka Zorana Mihajlović dodajući da je njen partner divan i da joj je velika podrška kao i da joj prija mir u koji dođe.

Ministarka je otkrila da joj je kao i svakoj drugoj ženi ormar pun svega i svačega a da ima i stvari koje je kupila a nije ni obukla kad je shvatila da je kupila pogrešno, rekla je ministarka u intervjuu za list.

Ona je rekla i da je stereotip da je njen ormar pun samo brendirane garderobe, naprotiv! Dodala je da joj veliki deo garderobe čine sakoi, suknje, haljine... jer posao tako zahteva. Za sebe je rekla da je pre svega negovana osoba i da je to bila i kao devojka, i kao mlada žena a evo i sada u ovim godinama, te da je to naučila od svoje majke.

Kad je reč o liniji, ispričala je da je kao devojka bila mršava, pa je usledila faza posle porođaja, pa opuštenija, pa je počela da vodi računa o tome šta jede i da redukuje ishranu.

- Otkrila je i da joj je doručak uvek jak, kao i da je slatko skroz izbacila, ali da samo vanilicama ne može da odoli. Za ručak obavezno jede salatu i to najčešće kupus salatu i da to u ministarstvu svi već odavno znaju a da uz to obično ponese i kuvano jaje. Za večeru jede ribu ili meso s povrćem.

