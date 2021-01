VUČIĆA PRISLUŠKIVALI GODINU I PO DANA: Deo UKP pratio razgovore i njegovog brata i sina, ali i DRŽAVNOG VRHA! Ovo je CEO SPISAK

Deo policije prisluškivao je oko godinu i po dana predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a pored šefa države, kako saznaje Kurir, postojao je i čitav spisak ljudi koji su bili na nezakonitim merama. Prisluškivani su razgovori i dela porodice predsednika Srbije - njegovog brata Andreja Vučića i starijeg sina Danila Vučića, direktora BIA Bratislava Gašića, Miloša Vučevića, gradonačelnika Novog Sada i potpredsednika SNS, Nikole Selakovića, šefa diplomatije, Vladimira Đukanovića, člana Predsedništva SNS i narodnog poslanika, ali i Zvezdana Terzića, čelnika fudbalskog kluba Crvena zvezda.

- Prisluškivan je predsednik Srbije, nekoliko članova njegove porodice i neki od čelnih ljudi SNS, pre svega oni koji su imali kontakt sa Aleksandrom Vučićem. To je čitav spisak. Iza ove akcije stoji deo policije. Nabavljena je posebna aparatura, nezvanično, niko nije znao za to. U samoj zgradi MUP bio je taj centar iz kog su prisluškivali razgovore - navodi izvor Kurira, a na pitanje kako je moguće da to niko nije znao, i to prilično dug vremenski period, pojasnio je:

Bez kontrole

- Skupštinski Odbor za kontrolu službi bezbednosti kontroliše službe, ali ne i MUP. O nabavci te aparature niko ništa nije znao. Slušali su kog su stigli...

Klupko je počelo da se odmotava kada je nekoliko ljudi, policajaca, shvatilo ko je na merama.

- Kada su neki od policajaca ukačili koga slušaju, odneli su predsedniku Srbije snimljene razgovore - dodaje izvor Kurira.

foto: Dado Đilas, Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Beta/Ministarstvo spoljnih poslova

Da je prisluškivan, predsednik Srbije otkrio je u intervjuu za novogodišnji broj našeg lista. Vučić je tada kazao da je prisluškivan oko godinu i po, da ima dokaze za to - sopstvene snimljene razgovore, kao i da misli da zna ko stoji iza svega toga. Ubrzo je stigla potvrda i od ministra policije Aleksandra Vulina, kao i najava da će policija saznati ko stoji iza ove afere.

Mediji prenose da je već pokrenuta opsežna i detaljna istraga o tome ko je, po čijem nalogu i s kojim ciljem prisluškivao šefa države. U toku su saslušanja, pre svega pripadnika Službe za specijalne istražne metode Uprave kriminalističke policije, a istražne radnje obavlja Sektor unutrašnje kontrole MUP. U nadležnosti Službe za specijalne istražne metode je, između ostalog, i sprovođenje elektronskog nadzora.

Ispitati do kraja

Na čelu ovog sektora je bio Dejan Milenković, zvani Bagzi, koji je smenjen početkom septembra 2020. Izvori našeg lista iz MUP navode da je Milenković smenjen upravo zato što se saznalo da se vrh države prisluškuje.

Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti kaže da je neophodno što pre ustanoviti ko je prisluškivao predsednika zemlje.

- Predsednik nije do kraja rekao ko ga je prisluškivao. On je predsednik Republike, ali i predsednik Saveta za nacionalnu bezbednost. To mora da se ispita do kraja. Bilo bi najbolje da se svi uzdrže od nagađanja dok se ne izađe sa dokazima koji su rezultat istrage - poručio je Dragišić.

Reagovanja političara na pokušaj državnog udara Luka Petrović, član Predsedništva SNS Prisluškivanje predsednika od strane policije je ništa drugo nego priprema ili pokušaj državnog udara. Važno je sada postaviti nekoliko pitanja. Ko je taj ili ko su ti koji su se toliko osilili i imali hrabrosti da pomisle tako nešto, a naročito da to narede i sprovedu u delo? Po čijem nalogu su to radili i za kakve potrebe? Goran Vesić, član Predsedništva SNS Neophodna je istraga o prisluškivanju predsednika Vučića, svi koji su učestvovali u tome moraju da odgovaraju, jer je reč o teškom krivičnom delu. Očigledno da postoje ljudi koji misle da na vlast mogu da dođu bez glasova, tako što će koristiti nezakonito prisluškivanje i sprovesti, na neki način, državni udar. Igor Bečić, član Predsedništva SNS Kao predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti zahtevam od nadležnih organa da sprovedu ozbiljnu i temeljnu istragu, po čijem okončanju očekujem da službe bezbednosti informišu odbor o rezultatima istrage. Već duže vreme postoje saznanja o ovom slučaju, a sada i konkretni dokazi.

foto: Kurir

DANAS DVA POKLONA U KURIRU: DRVENI KRST SA ZLATOTISKOM na kojem je prikazano Raspeće Gospoda Isusa Hrista i dodatak Stars

Povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika, rođenja Gospoda Isusa Hrista, Kurir i ove godine, tradicionalno uoči Božića, daruje svoje čitaoce. Danas ćete uz dnevne novine dobiti na poklon DRVENI KRST SA ZLATOTISKOM na kojem je prikazano Raspeće Gospoda Isusa Hrista.

Kao drugi poklon dobićete dodatak Stars:

Otkrivamo sve što poznati žele da sakriju, vruće vesti i stare tajne, plus ekskluzivni intervjui i

paparaco fotke!

U Božićnom dvobroju koji izlazi sutra dobićete ikonu Isusa Hrista s zlatotiskom i molitvom.

foto: AMG

Kurir / Katarina Blagović

Foto: Dado Đilas

Kurir