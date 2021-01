OVAKO JE PALMA DOČEKAO BOŽIĆ: Slavimo sa duhovnim osećajem, a ne samo zbog tradicije

Foto: Palma Plus / D.M.

JAGODINA- Mi Srbi slavimo ovaj Božić nažalost bez Njegove svetosti Patrijarha srpskog Irineja, koji nas je napustio, ali ćemo uvek pamtiti njegovu poruku da su crkva i narod zajedno i kada je dobro i kada je loše.

Božić se slavi porodično, ali večeras u crkvi na Badnje veče nismo sa članovima porodice, zbog epidemiološke situacije i opake bolesti koja je zadesila ceo svet, pa i našu zemlju i naše porodice su ostale kod kuće. Došli smo mi u ime naših porodica da pošaljemo poruku srpskom pravoslavnom narodu, da će, kako se najavljuje, borba sa koronom virusom potrajati još nekoliko meseci, ova 2021. godina biti teža”, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma u Hramu Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu kraj Jagodine, čiji je ktitor Marković sa porodicom.

“Ono što je najvažnije je da sve praznike koje slavimo, mi Srbi pravoslavci, da to ne radimo zbog tradicije, zato što su to radili naš pradeda, deda i otac, već da imamo duhovni osećaj kada nešto radimo i slavimo, jer ako to duhovno radimo, onda postoji samopouzdanje i siguran sam da ogromna većina građana Srbije duhovno slavi Božić.

Ja želim i da pošaljem poruku onima koji su posvađani, Božić je dan za mirenje, da se pomire, da se ne svađaju, da praštaju drugima i onda će Bog oprostiti nama ukoiko smo grešili, a nema bezgrešnog čoveka na svetu. Kada je u pitanju grad Jagodina, nastavićemo onako kako smo radili i do sada, da obnavljamo naše crkve i da crkve budu mesto gde će da se prave venčanja, deca da se krste i da nas okuplja samo nešto što je lepo, a ne nešto što je loše, kao što je bilo u 2020. godini zbog korona virusa”, rekao je Marković.

foto: Palma Plus / D.M.

“Želim i da pošaljem poruku i onima u međunarodnoj zajednici iz institucija koje odlučuju o sudbini građana Srbije, da, kako mi poštujemo njhovu veru i običaje, tako da i oni poštuju i srpske pravoslavne običaje i da zaštite naše manastire, crkve i groblja naših predaka na Kosovu i Metohiji od onih koji ruše i da pozovem sve one sa kojima smo bili u sukobu, gde je politika posvađala narode, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i one na Kosovu i Metohiji koji nisu okrvavili ruke nad Srbima, da mi nikada ne možemo da zaboravimo, ni mi njima ni oni nama, ali život mora da ide dalje. Da bude što manje retorike koja će svađati narode i da narodi koji su nekada činili Jugoslaviju ekonomski sarađuju, jer samo ako vaša država ima ekonomsku moć, onda možete da budete nezavisni, a Srbija prednjači kada je u pitanju ekonomska moć, ne samo kada su u pitanju republike bivše Jugoslavije već i u Evropskoj uniji. I na kraju, družite se, poštujte se i volite se ljudi. Hristos se rodi”, rekao je Marković.

Foto: Palma Plus/D.M.

Kurir