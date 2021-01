SRPSKA JAVNOST U ŠOKU: Vladika Grigorije na Božić najavio da kreće u politički pohod, otkrivamo ŠTA MU JE PLAN!

Na Božić, kad se od crkvenog velikodostojnika očekuje da govori o veri i hrišćanskim porukama, vladika diseldorfsko-nemački Grigorije je otvoreno krenuo u politički pohod. On je, naime, time daleko prevazišao uobičajene nastupe episkopa Srpske pravoslavne crkve i otpočeo političku kampanju, ocena je srpske javnosti.

Za razliku od episkopa koji uglavnom na najradosniji hrišćanski praznik vernicima predstavljaju svoje božićne poslanice, Grigorije je spremio političke planove za promenu sistema.

foto: Beta Dragan Gojić

Predstavio plan

- Moj plan je da skupimo što više mladih ljudi koji su obrazovani, pošteni, pametni, hrabri i koji hoće da dođu u Srbiju ako već nisu tu, a ako jesu da se žrtvuju, da napravimo pre svega pravni sistem. Ne želim da išta zavisi od jednog čoveka. Ako nešto mogu da učinim za moj narod i ako to narod očekuje, ja želim da skupim 30, ako je moguće i 300 ljudi, između 30 i 60 godina, koji su spremni da se žrtvuju za Srbiju - rekao je on za Njuzmaks Adriju.

Na pitanje novinarke da li se na taj način aktivno uključuje u politiku i gde će naći toliko ljudi, on je odgovorio:

- Pa već sam ih našao, već postoje, ali ne mogu da vam kažem ceo moj plan, jer bi to bilo neozbiljno sa strateške tačke gledišta. Niko ozbiljan na televiziji ne bi govorio šta je njegov plan.

VLADIMIR KOSTIĆ, PREDSEDNIK SANU Vladika da se mane parola Vladika Grigorije se dotakao i Kosova, a pošto je komentarisao izjave predsednika SANU Vladimira Kostića, stigao mu je Kostićev odgovor „da se ostavi parola pod kojima se Srbi osećaju herojski“. - Kosovo nije naše, to treba što pre shvatiti. Ja potpuno prihvatam da nisam u pravu, ali pitajte vladiku da li je on u pravu. Ja sam putovao skoro i prelazio granicu, tačno su mi pokazivali delove ulice koji nisu zgodni za šetnju. Bilo bi sjajno da je Vladimir Kostić potpisao Kumanovski sporazum i Dejtonski sporazum i Briselski sporazum, onda imamo krivca i nemamo o čemu da razmišljamo - rekao je Kostić i dodao da niko, uključujući crkvu, nema tapiju nad istinom kad je o KiM reč.

JOVAN JANJIĆ Nije merilo ugleda koliko je episkop vina proizveo Vladika Grigorije i počivši mitropolit Amfilohije ne mogu da se porede, niti među njima ima sličnosti, pre svega kad je reč o delu i ulozi u SPC, smatra kulturolog i poznavalac prilika u crkvi Jovan Janjić. - Nije merilo ugleda ili uspeha to koliko je neki episkop vina proizveo ili u kakvim je odnosima s nekim političkim strukturama - kazao je Janjić za Tanjug.

Najbestidniji marketing

Ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Tomislav Momirović reagovao je na ove navode, ali, pišući na Tviteru, nije želeo da imenuje episkopa. Ipak, očigledno je da je reč o vladiki Grigoriju.

- Božić, praznik duhovnosti, jedan građanin Srbije (nažalost) u odori sveštenika iskoristio je za najbestidniji lični marketing, najavu formiranja stranke i moguću kandidaturu ni manje ni više nego za predsednika Srbija. Pošto je imao smrtni slučaj u porodici, ovde ću stati. Zasad - napisao je Momirović.

Inače, majka vladike Grigorija Savka Đurić preminula je na Badnji dan, 6. januara.

REAGOVANJA Miloš Vučević, potpredsednik SNS foto: Beta Dragan Gojić Gotovo sigurno to nije ni poslednja politička izjava vladike Grigorija. I svaka nova izjava je još jasnije ukazivala na političke ambicije i ciljeve. Korektno bi bilo da ne koristi poziciju visokog crkvenog velikodostojnika za promociju političkih ciljeva. Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade foto: Beta Zoran Petrović Srbija je sekularna država, u kojoj su crkva i država jasno odvojene. Građani koji su vernici u crkvi traže duhovnu podršku i vođstvo, a za političko organizovanje i kandidovanje postoje jasne procedure, koje su jednake za sve. Aleksandar Olenik, advokat za ljudska prava foto: BETAPHOTO/MEDIJA CENTAR BEOGRAD/MO Ovim se potvrđuje da nam „bojkotaška - pravoverna opozicija“ sa SPC na čelu sprema crnogorski scenario po kojem će nam SPC, sada Grigorije, postaviti vladu. Pa, bravo, kreteni. Sadašnja vlast jeste najgora, ali je i takva bolja nego vlada SPC.

Predsednik LSV Nenad Čanak pravi paralelu između Grigorijevog političkog angažovanja i nedavnih dešavanja u Crnog Gori i podseća da je odavno upozoravao na jake uplive SPC u državna i politička pitanja.

- Ovo je nedvosmislena poruka da treba i u Srbiji da se krene u operaciju preuzimanja vlasti od strane SPC. Potpuno je jasno da je ovaj Grigorijev govor na toj liniji i priča o novim ljudima koji će doći je priča o crkvenom kadriranju u politici, po crnogorskom mučnom modelu kome svedočimo. To je praktično najava pravljenja pravoslavne džamahirije od Srbije. Zasad je to ideja, a ako pitate da li će se ona ostvariti, ja u to ne verujem, ali da će se platiti visoka cena, potpuno sam siguran. Ukoliko Grigorije bude izabran za patrijarha, to će dodatno otežati ulogu demokratskim snagama u Srbiji - zaključuje Čanak.

Biznis vladike u Hercegovini

Zbog vladike Grigorija se podigla bura na društvenim mrežama, a zanimljivo je da su opoziciono nastrojeni tviteraši napali Jovanu Gligorijević, novinarku opozicionog nedeljnika Vreme. Iako su tu istu novinarku opozicioni aktivisti donedavno svojatali i favorizovali sve što kaže protiv režima, ovaj put su potpuno promenili pravac i maltene je rastrgli na Tviteru, samo zato što je podsetila na neke svoje ranije tekstove u kojima je razotkrivala biznis vladike u Hercegovini.

Nakon što je Gligorijevićava napisala: „Razočaraćete se u Grigorija. Biću tu ako vam treba rame za plakanje“, krenulo je prozivanje.

(Kurir.rs / Silvija Slamnig / Foto: Dado Đilas)

