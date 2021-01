VLADIKA RASKRINKAN: Grigoriju beži u politiku jer mu je propao privatni biznis! CRKVENU IMOVINU DAVAO POD HIPOTEKU ZBOG KREDITA!

Vladika diseldorfsko-nemački Grigorije, kako se čini, ne može da se odrekne moći i uticaja, pa je iz biznisa rešio da pređe u politiku! Naime, Grigorije je razvio privatni biznis još dok je bio episkop zahumsko-hercegovački, ali kad mu je to u najvećoj meri propalo, spas je sada, po svemu sudeći, rešio da potraži u politici.

foto: Dado Đilas

Sve je krenulo nizbrdo kad je svojevremeno za njegov posao počela da se interesuje bosanska bezbednosna agencija SIPA, koja je proveravala ispumpavanje novca i kreditnih zajmova, a što je, kako se sumnjalo, na posredan ili neposredan način kontrolisao vladika Grigorije. Jedan od najvećih skandala, priča izvor Kurira, bio je to što je episkop Grigorije stavio hipoteku na crkvenu imovinu.

- To se dešavalo dok je vodio Hercegovačku eparhiju. Stavio je hipoteku na hram kod Trebinja, koji pripada SPC, i na još jednu crkvu, kuću, kao i na crkveno dvorište i nekoliko ari placa na više parcela. On je uzeo ukupno šest kredita kod različitih banaka, a iznos koji je dobio bio je oko tri miliona evra. Nije tajna da je osnivao ili posredno kontrolisao firme koje su kupovale akcije, bavile se hotelijerstvom, poljoprivredom, ali i proizvodnjom vina. Kad je SIPA počela da se interesuje za njegov posao, on je lično zahtevao da se izmesti iz postojeće eparhije, pa je prebačen u Nemačku - priča naš sagovornik.

foto: Pink Printscreen

Tako je Grigorije, dodaje naš sagovornik, 2018. godine postao episkop diseldorfsko-nemački, a njegova sfera delovanja prebacila se s biznisa u politiku. Sve je češće davao intervjue i političke izjave naklonjene opoziciji, a početkom ove godine, i to na Božić, praktično je i zvanično krenuo u političku kampanju kad je saopštio da "ima plan za promenu sistema" i da je "već našao 300 ljudi koji su spremni da se žrtvuju za Srbiju".

Verski analitičar Željko Injac kaže za Kurir da je postavljanje hipoteke na crkveno imanje zbog sopstvenog biznisa nečuven i skandalozan potez: - To nije smeo da uradi i ovo je prvi put u istoriji da neko kod nas stavi hipoteku na hram. Da je bilo gde drugde to neki episkop uradio, tog momenta bi bio raščinjen. Skandalozan je taj Grigorijev potez.

Ivica Dačić Đilas se krije ispod Grigorijeve mantije Predsednik SPS i šef Narodne skupštine Ivica Dačić kaže da vladika Grigorije treba da se odluči da li će biti vladika ili predsednički kandidat. - Svaki građanin ima pravo da učestvuje u tome. Ovde se samo postavlja pitanje da li će biti vladika ili će biti kandidat za predsednika. Da li ima političke simpatije, pa mi to znamo, jer decenijama unazad on se deklarisao kao prijatelj s ljudima iz Demokratske stranke - rekao je Dačić na TV Pink. Na pitanje da li se Đilas krije ispod Grigorijeve mantije, Dačić je rekao kako misli da je to "glavna poruka", navodeći da opozicija procenjuje da svaki kandidat ima veće šanse nego oni iz opozicije. - Tako da ta ideja da se, na primer, vladika Grigorije kandiduje na izborima nije nova. Možda se on prvi put sada oglasio u tom pravcu malo konkretnije nego što je to do sada uvek odbijao - rekao je Dačić.

Što se tiče političkog angažmana, treba proveriti da li on ima nemačko državljanstvo i ako ga ima, s kojim pravom se meša u politiku u Srbiji, jer bi to bilo uplitanje stranih državljana u našu zemlju. On to radi tako što se zaklanja iza demokratije, borbe za ljudska prava, borbe protiv navodnog diktatorskog režima, očuvanja Kosova, a u stvari rovari protiv SPC.

Kurir.rs/Silvija Slamnig

Kurir