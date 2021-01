SRPSKI ANALITIČAR O PROMENAMA U AMERICI I SVETU: Globalistička elita se vraća u punoj snazi, Trampove pristalice čeka osveta

BEOGRAD - Direktor Instituta za evropske studije Miša Đurković nedavne događaje u Vašingtonu ne vidi kao pokušaj državnog udara i kaže da je reč o sukobu između dve elite u SAD i dve suprostavljene vizije na planu unutrašnje i na planu spoljne politike i da je očekivao da će sukobi biti mnogo ozbiljniji.

"Otpor Trampovih pristalica je ograničen. Niti je to veliki broj ljudi, niti su to bili mehanizmi u kojima smo mogli da vidimo upotrebu ili zloupotrebu bezbednosnih snaga. Prema tome to je deo propagande ove druge strane", smatra Đurković, i dodaje da je sve što se dešavalo sa ponašanjem mreža, koje cenzurišu i zabranjuju nalog predsednika SAD potpuno nenormalna situacija i nešto što niko nije mogao da predvidi.

Demokrate u SAD, kaže on, sada imaju pune mehanizme da vrate čitav pređašnji sistem, koji je vladao pre dolaska na vlast Donalda Trampa i da u sledeće četiri godine saseku sve ozbiljne oblike otpora unutar republikanskog tabora i konstatuje da nezadovoljna masa u toj zemlji sada neće imati gde da plasira svoja neslaganja, a da će to po automatizmu voditi ka ekstremizmu.

"Ono što se često nazivalo "duboka država" i ceo taj kompleks moći koji je bio dominantan pre dolaska Trampa, tokom svih prethodnih administracija, bio je veoma nezadovoljan za vreme Trampove vladavine zbog toga što je Tramp pokušao da zaista vrati jednu vrstu brige za ekonomske interese naroda i SAD i neku novu vrstu protekcionizma i suverenizma, a da je ta globalistička elita koja dominira i koja se sad polako vraća, smatrala da to nije model koji njoj odgovara i zato je puno uradila u mobilizaciji svih resursa da bi došla na vlast", objašnjava Đurković.

Naglašava da je očigledno da će ta globalistička elita za desetak dana sa dolaskom Džozefa Bajdena u Belu kuću koji sada ima i većinu u Senata Kongresa SAD omogućiti da demokrate vrate čitav pređašnji sistem koji podrazumeva obnavljanje ekonomskih partnerstava, trgovinskih partnerstava, globalizacije.

To će, dodaje on, takođe biti osnova spoljne politike, a to je bliska koordinacija sa Evropom i sa EU, zatim pojačavanje značaj NATO-a.

"NATO je za vreme Trampovog mandata bio dosta skrajnut, a sada se očekuje da ponovo postane jedna od udarnih pesnica čitave priče. Mnogo će se radikalnije ići protiv Rusije neosporno, verovatno mnogo veći povratak i prisustvo na prostorima Bliskog Istoka i ono što je velika nepoznanica, pitanje kako će se SAD odnositi prema Kini", kaže Đurković i dodaje da očekuje mnogo veću neizvesnost i turbulencije u spoljnoj politici na globalnom nivou u naredne četiri godine nego što je to dosad bio slučaj.

Na pitanje kako u tome što se dešava u SAD vidi ulogu društvenih mreža i ko zapravo danas upravlja svetom Đurković napominje da je uticaj korporacija ogroman, a da se o tome ne govori previše.

Đurković napominje i da je uticaj korporacija uvek bio ogroman u SAD i da ovo što se danas dešava, kako kaže, pokazuje kako je zapravo finansijska i korporativna elita SAD, a i drugih zemalja, potpuno odvojena od interesa svog naroda.

"Ono gde je koncentracija moći su čuvene korporacije iz Pala Alta u Kaliforniji gde su sedišta i Fejsbuka, Gugla i svih kompanija o kojima pričamo. One su izuzetno moćne i dovode do toga da internet oglašivači i tzv. internet-mediji, Fejsbuk i Tviter postaju moćniji nego klasični mediji poput televizije, štampa, radio", naglašava Đurković.

Sada, dodaje on, Tviter, Fejsbuk i slične mreže imaju toliku moć da to više ne može da se tretira kao obična privatna organizacija. Kada je Trampu zabranjeno da koriste Tviter i kad su počeli da probavaju da podignu tu mrežu, videlo se da celu infrastrukturu drže kompanije poput Gugla i druge koje su im oduzele servere i koje ne daju da se razviju paralelnu mrežu", objašnjava Đurković.

Imate jednu strukturu, tvrdi on, koja liči na totalitarni sistem i oni preko takozvanih "pravila komunikacije" apsolutno "čiste" sve ljude koji se ne uključuju u njihove standarde ili ne odgovaraju njihovoj ideologiji.

"Imate danas u SAD jedan ozbiljan udar na celokupnu konzervativnu intelektualnu strukturu, njihovo uklanjanje sa Fejsbuka i medija, a to vodi potrebi da država postavi neka pravila", navodi on.

Međutim, kaže Đurković, problem je što sad te privatne korporacije imaju "svoju" administraciju koja će im omogućiti da objedine sve nivoe vlasti, od države do privatnog nivoa i to je jedna vrlo opasna situacija kako za svet tako i za same SAD.

Kako kaže, danas je politička korektnost na neki način oznaka za sve neprihvatljive po njima domeni misli.

"U tom smislu vi sve manje imate prostora za ozbiljnu javnu raspravu. Imate elitu koja je ubeđena da je ona nosilac istine i ona ima pravo i obavezu da oni koji drugačije misle protera", kaže on.

U tom smislu, kako ističe, SAD koje su zaista nekada bile simbol liberalne demokratije i slobodne mišljenja i izražavanja danas na jedan vrlo specifičan, sofisticiran, i opet dugoročno vrlo brutalan i opasan način zaista postaju zemlja cenzure i zemlja u kojoj nema slobodu mišljenja i slobode govora.

S druge strane, kaže Đurković, nedavna dešavanja pokazala su da na međunarodnoj sceni postoji brilijantna manipulacija sa univerzalnim pojmovima kao što su demokratija i ljudska prava i da protesti u Vašingtonu i upad u Kapitol svedoče "da se revolucije vraćaju kući" i da je "globalna elita" mehanizme koje je primenjivala po svetu počela je da primenjuje i na građane svoje države".

"Mi sa ovih prostora znamo kako OVK od terorističke grupe može da postane borac za slolobodu, a to su bile osnove za delovanje po svetu i bili su dvostruki aršini. Onaj ko je prijatelj njihovim interesima je na dobroj strani. Imali ste situacije da se otpor pojavljuje u zemljama u kojima je to od koristi američkim interesima, a ne pojavljuje se u Saudijskoj Arabiji u kojoj postoji jedno od najrigidnijih režima, ali zbog odličnih ekonomskih veza nikada nije bilo mešanja SAD na taj način", objašnjava on.

