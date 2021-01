VUČIĆ O IZJAVI PREDSEDNIKA SANU: Kostić ima hrabrosti, ali ne mogu u potpunosti da se saglasim sa njim o Kosovu!

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da ne razume histeriju zbog reči koje je o Kosovu i Metohiji nedavno uputio predsednik SANU Vladimir Kostić.

- Sa njim imam mnogo razmimoilaženja, ili gotovo ni u čemu sa njim nisam saglasan. Prvo, mi moramo da razgovaramo i da tolerišemo jedni druge, a ne da psujemo majku nekome čak i ako drugačije mislimo. On je čovek pokazao hrabrost i odgovornost da iznese stav koji nije većinski, kao što su na mene krenule salve kada sam pomenuo da je potrebno razgraničenje. Napadi sa svih strana, a nikad mi niko nije ponudio alternativu, osim "Čekaj". A šta ćemo da čekamo? Ni sam ne znam šta ćemo da čekamo - kaže Vučić, komentarišući reči akademika Kostić, izneto nedavno u emisiji Pregled dana, o tome zašto smatra da je potrebno da Srbima neko jasno i glasno kaže da Kosovo ni de fakto ni de jure nije naše.

foto: Zorana Jevtić

Vučić je u emisiji "Ćirilica" na Hepi TV rekao da sa Kostićem slaže po pitanju statusa kvo na KiM. Podsetimo, akademik je upozorio na negativne posledice održavanja tog stanja, rekavši da tako nešto zapravo ne postoji, odnosno da će "status kvo iskoristiti oni koji zapravo žele da uobliče sopstvenu državnost na način na koji to čine već 20 godina".

- Što se tiče zamrznutog konflikta, mislim isto što i akademik Kostić. To je samo pitanje ko će prvi da izvuče sablju iz korica. Da li će da bude za pet, deset ili 20 godina... Da li biste vi voleli da vaše dete učestvuje u tome? Ja imam dvojicu sinova i ne bih voleo. Ne bih voleo da mi bilo ko jednog da mi sutra vrate u sanduku. Kao što, naravno, ne bih voleo da kažem da je Kosovo i Metohija njihovo, niti bilo šta slično. Međutim, moramo da sednemo da razgovaramo, da se između sebe dogovorimo, da budemo korektni i fer i da kažemo šta je to kompromisno rešenje. Ako nemamo jedno, da pronađemo deset varijanti da sačuvamo mir, ako je to ikako moguće. Mislim da je to racionalan i ozbiljan pristup. A to što ćemo da vičemo na predsednika SANU, jer smo mi veliki rodoljubi... A u čemu smo to neki od nas bolji? U tome što imamo više džipova i maseratija i ferarija? On glup a vi pametni? Ima tu istine o čemu je on govorio, ima stvari koje mislim da možemo više da dobijemo, ne mogu da se saglasim u potpunosti - objasnio je Vučić.

Kurir.rs

Kurir