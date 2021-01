PETKOVIĆ O POPLAVAMA NA KIM: Nikada nećemo ostaviti naš narod

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je ta Kancelarija formirala poseban tim koji u koordinaciji sa Crvenim krstom i opštinskim štabovima pomaže ugroženim domaćnistvima od poplava koje su pogodile južnu srpsku pokrajinu.

Petković je rekao da su crpne pumpe i sušači već upućeni na KiM i da nakon toga treba da usledi dezinfekcija.

"Dogovorili smo sa nadležnim institutom da se pošalju dezinfekciona sredstva kako bismo odmah krenuli sa prskanjem površina", rekao je Petković.

On je poručio da je "muka Srba na KIM i naša muka", i istakao da država sada i u kriznim stiuacijama pokazuje koliko vodi računa o srpskom stanovništvu.

"Nikada nećemo ostaviti naš narod", podvukao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Petković pojašnjava da situacija na KiM sa poplavama nije "katastrofalna", navodeći da je voda došla uglavnom do onih domaćinstava koja su bliža rekama koje su se izlile.

"U svakom slučaju, mi reagujemo, i činimo sve da se to sanira. Atari sela su poplavljeni i tu šteta jeste velika, ali kada je reč o domaćnistvima, to je negde stotinak domaćinstava u kojima se voda izlila, i to najviše u podrumima, dvorištima i pomoćnim objektima", naveo je Petković.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir