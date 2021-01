VUČIĆ: Priznaću Kosovo transcendentalnom meditacijom! Bio je pun mesec juče, ko zna kakvo je to čudo bilo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je odgovarajući na optužbe funkcionerke Narodne stranke Sande Rašković Ivić da će on priznati Kosovo, ali da to neće učiniti ni pismeno, ni usmeno, rekao da će to verovatno učiniti "transcendentalnom meditacijom".

"Šta da odgovaram? Bio je pun mesec juče, ko zna kakvo je to čudo bilo! Vidite da su svi juče bili u nekom čudnom stanju. Ovaj se pojavljuje kao istraživač javnog mnjenja, a pogledajte mu procente ima 110 odsto", rekao je Vučić.

Inače, juče je lider SSP Dragan Đilas predstavio istraživanje javnog mnjenja, ali nije naveo koja agencija ga je radila, a u kojem stoji da Vučić ima manju podršku nego što se misli.

"Je l' ste videli, ima 110 odsto, toliko je taj amater koji mu je to piskarao i lupetao gluposti na tom papiru. Napisali da ima 110 odsto. Nisu umeli da izračunaju do 100 odsto, nego ima 110 odsto, da bi nekako izračunali kako mogu da me pobede", rekao je Vučić.

Rašković sad kaže da će Vučić da prizna Kosovo, ali neće ni verbalno, ali ni pismenim putem, kako ću da uradim, ne znam, dodao je predsednik.

Upitan za istraživanje u kome se tvrdi da je više ljudi protiv njega, nego što je za opoziciju, kazao da je juče bio čudan dan, i da je svakojaka čuda mogao da vidi i čuje.

"Video sam amaterski pripremljena istraživanja. Što se istraživanja tiče, siguran sam da nam je kratko vreme ostalo. Spremićemo se da časno izgubimo. Priznaćemo sve, nećemo da rušimo skupštinu, nećemo da zabranjujemo nikome da ide na posao. Nije strašno izgubiti izbore, važno je uraditi nešto za svoju zemlju", kazao je ironično Vučić.

Srbe na KIM niko ne može da uceni

Predsednik Srbije rekao je danas da Srbe na Kosovu niko ne može da uceni, jer oni znaju ko za njih radi dobro, a da oni koji misle da je ucena moguća, loše govore o našem narodu.

Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Mlađana Đorđevića, lidera pokreta "Oslobođenje", inače, nekadašnjeg savetnika predsednika Srbije Borisa Tadića, da je Vučić izdao Kosovo i da ga Srbi na KiM podržavaju zbog straha i ucena, predsednik Srbije kaže da izbore na toj teritoriji kontroliše OEBS, a da oni koji misle da neko može naš narod na KiM da uceni - loše govori o našem narodu na Kosovu.

"Mislim da Srbe na KiM niko ne može da uceni i oni znaju ko za njih radi dobro, a ko loše, ko je realan, ko se ne busa u prsa i ne izmišlja da će sve lako da reši i ko tim ljudima pomaže, tako da oni na taj način donose odluke", ukazao Vučić.

Osvrćući se na bivšu vlast, kaže da što se "njih" tiče, oni su pomagali od 2000. do 2012. godine, pa i 17. marta 2004. godine time što su izdali saopštenje kada je srpski narod progonjen.

Licemerje "lažnih elita" povodom demonstracija

Vučić je rekao da bi knjige mogle da se napišu o tome na koji način su tumačene demonstracije u Srbiji, a na koji one u Sjedinjenim Američkim Državama. Na pitanje kako tumači to što su srpski političari i analitičari koji su demonstracije u Srbiji smatrali mirnim, nazvali demonstracije u Americi terorizmom, Vučić je odgovorio da je to licemerje "lažnih elita". On je objasnio da su nasilne demonstracije u Srbiji bile zbog mogućih mera protiov korone, koje su se inače već sprovodile u zemljama Zapadne Evrope.

Vučić dodaje da na tim demonstracijama niko nije ubijen, te da je teže povrede imao samo policajac, tačnije polomljene su mu noge.

"Kao što ste videli u Americi su bili mirniji demonstranti, ušli su mirno, bez kamenica, bez batinanja, osim što su neki policajci "direktno metak u čelo", tako je prošla Ešli Bebit. Ja mislim da je ljudima sve jasno, ali su mi najinteresantniji oni koji su potrčali da to u Americi proglase kao terorizam, a ovde su bile mirne demonstracije", prokomentarisao je Vučić.

Ukazao je na još jedan detalj, rekavši da je bilo komentara kada je policija ušla u skupštinu da je parlament samo za poslanike, a kada je ušla Nacionalna garda u Kongres sa sve vrećama za spavanje, onda je to, kaže, bila "divna slika".

"Ja želim Americi mir, napredak, dobru budućnost. Sve najbolje im želim i verujem da ćemo imati dobre odnose sa SAD", poručio je Vučić.

Presuda pokazala da je Srbija slobodna zemlja

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da prvostepena presuda kojom je obavezan da lideru Bošku Obradoviću isplati 200.000 dinara zbog povrede ugleda i časti pokazuje koliko je Srbija slobodna zemlja, da će poštovati sve odluke suda, ali da on svoj stav o Obradoviću nije promenio. Na pitanje u vezi sa presudom i da li će se na nju žaliti, Vučić je rekao da su se time bavili njegovi advokati, ali da je srećan, jer se tom presudom pokazalo koliko su mnogi, mediji i političari, lagali govoreći o tome kako pravosduje nije nezavisno i kako se njime upravlja iz političkih centara.

"Možda bih mogao da kažem da se upravlja iz nekih drugih političkih centara, imajući u vidu tzv. reformu pravosuđa 2009. godine", primetio je Vučić i istakao: "Nevezano za to, ovo je pokazalo koliko je Srbija normalna i slobodna zemlja i da to i nije baš bog zna kakva vest".

Vučić je naveo i da svoj stav i mišljenje nije promenio ni za jotu. Takođe, primetio je i da su mu reakcije u regionu, od kojih je najveće slavlje, kaže, bilo u hrvatskim i delu sarajevskih medija, pokazale da je, ipak, mnogo dobrih stvari uradio za zemlju, dok oni koje bi da protežiraju, baš i nisu.

A, da li sam saglasan sa tim (presudom) polako, ima još do pravosnažnosti presude, borićemo se da vidimo šta je istina. A, svakako ću poštovati sve odluke nadležnih sudskih instanci Srbije, bez sumnje", rekao je Vučić.

