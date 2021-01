IMAGINARIJUM: Dragan Đilas izmislio paralelnu stvarnost u kojoj ima podršku veliku kao SNS i Vučić!

Lider SSP predstavio navodno istraživanje javnog mnjenja u kojem je ukupni zbir procenata 110 umesto 100, a nema ni imena agencije koja je sve to sprovela... Zanimljivo je da on sam nije smeo da izmeri svoj rejting

U želji da sebi stvori podršku birača i da nekako pokuša da se dokopa vlasti, lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas napravio je čitav imaginarijum. Tako je ovih dana predstavio navodno istraživanje političkog rejtinga stranaka i lidera, po kojem bi za predsednika SNS Aleksandra Vučića glasalo 35,7 odsto birača, dok bi protiv bilo 32,9 odsto. Međutim, više je nego očigledno da se ovim želi prikazati da su oni koji su protiv Vučića u stvari za Đilasa. Možda tako i jeste, ali u paralelnoj stvarnosti koju ovakvim „istraživanjima“ izmišlja Đilas.

Crno na belo

No, krenimo redom. U pomenutom istraživanju, inače, nije navedena agencija koja ga je radila, što ozbiljno dovodi u pitanje čitavo istraživanje. Sumnja se i da je istraživanje sprovela agencija čiji je vlasnik Đilasov politički partner. Iako je - čak i u upitnom istraživanju kao što je ovo - bilo za očekivati da se izmeri rejting Đilasa i njegovog SSP, a toga ovde nema. Dodatnu sumnju da je reč o izmišljenom istraživanju pokazuje i to što je u rejtingu u Beogradu zbir ukupnih procenata 110 odsto, umesto 100. Takođe, u istraživanju koje je predstavio Đilas u video-snimku i kroz grafikone, jedan od parametara, „neodlučni birači“, odjednom je nestao, pa se onda opet pojavljuje.

Rezultati istraživanja koje je Đilas predstavio umnogome se kose sa onima koje rade kredibilne agencije, čija su se istraživanja dosad pokazala kao pouzdana i tačna.

foto: Printscreen

Prema Đilasovoj računici, da su izbori u nedelju, 40,2 odsto ljudi bi glasalo za SNS, za SPS 6,8, dok bi Spas Aleksandra Šapića imao 3,7 odsto. - Dakle, to je oko 50 odsto. Za opoziciju bi glasalo 26,4 odsto ljudi, a kada tome dodate one koji bi glasali za opoziciju, ali ne znaju tačno za koga, a njih je 15,4 odsto, dolazite do 41,8 odsto ljudi koji su protiv Vučića - rekao je Đilas.

Nije smeo na crtu

Međutim, sve ovo nije ni blizu istraživanja „Ipsos stratedžik marketinga“ koje je vršeno u istom periodu kad i ovo navodno Đilasovo istraživanje. U „Ipsosovom“ istraživanju SNS je najjača partija sa više od 60 odsto podrške, a cenzus bi na izborima pored SNS prešli samo još SPS, Spas, DJB, a možda i SRS, DSS i POKS. To istraživanje je pokazalo da građani ubedljivo najviše poverenja imaju u predsednika Vučića, a na tom indikatoru poverenja 40,2 odsto građana Srbije spontano navodi šefa države. Poređenja radi, prema Ipsosu, poverenje u Đilasa ima tek oko 0,6 odsto građana.

Kada se ovo ima u vidu, ne čudi što Đilas sebe nije smeo da „izmeri“ čak ni u, kako se čini, izmišljenom istraživanju.

Vladimir Pejić Ako su protiv vlasti, ne znači da su za opoziciju Direktor agencije „Faktor plus“ Vladimir Pejić kaže za Kurir da je pored izvora istraživanja, odnosno agencije, potrebno objaviti i period istraživanja, kao i metodologiju, da bi stvari bile jasnije i pouzdanije: - Ovde se ne zna ni metodologija, ni kako su tumačili rezultate. Onda može da stavi ko šta hoće i, sa stanovišta struke, to nije dobro i dovodi do urušavanja kvaliteta. Kad je reč o rezultatima i tome da je 32 odsto protiv Vučića, to se mora pojasniti. Činjenica je da ima onih koji su protiv vlasti, to nije sporno, ali je greška opozicije što te koji su protiv predstavlja kao svoje. To ne znači da su oni za opoziciju.

Kurir / Silvija Slamnig

Foto: Shutterstock / Fotomontaža

Kurir