FUNKCIONERI SPS UBACILI I SVOJU DECU U PARTIJU: Crvena dinastija ČITAJTE U KURIRU

Deca (punoletna) najuticajnijih socijalista - Ivice Dačića, Vladana Zagrađanina, Aleksandra Antića, Branka Ružića - i sama imaju članske karte SPS. Međutim, za razliku od očeva koji su u njihovim godinama „grizli“ da se dokažu u stranci, socijalisti juniori su, što se stranačke hijerarhije tiče, u zapećku.

Luka Dačić, sin lidera socijalista Ivice Dačića, prati oca na gotovo svakom mitingu, ali nije ostvario nikakav konkretniji proboj u stranci, jer se upravo Dačić protivi ideji da mu sin ima stranačku funkciju dok je on na njenom čelu.

- Luka se učlanio u SPS kad je imao 18 godina. Nisam za to da on ima funkciju u stranci dok sam ja tu - priznaje Dačić u razgovoru za Kurir, a na pitanje da li je njegov sin zagrižen za politiku, kao i on svojevremeno, dodaje:

- Nije zagrižen za politiku, ali je talentovan.

Odmah po ulasku u punoletstvo, Milutin Ružić, sin ministra prosvete Branka Ružića, uveden je i u stranačke prostorije po člansku kartu. Ružić se učlanjenjem svog prvenca u stranku pohvalio i na društvenoj mreži Instagram.

O tome ko se sve od dece istaknutih članova Socijalističke partije Srbije uključio u stranku i politiku, koja su njihova zaduženja i šta na to kažu njihovi roditelji, čitajte u današnjem izdanju Kurira.

foto: Kurir

Kurir.rs/ Katarina Blagović Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

Kurir