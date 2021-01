FOTOGRAFIJA RATKA MLADIĆA SA ĆERKOM UZDRMALA TVITER: Ovo je retko viđen snimak generala sa ljubimicom koja je završila tragično!

Jedan od komentara na Tviteru bio je: "Ana, jedna od najboljih studentkinja medicine, bila je miljenica svog oca Ratka Mladića. A onda je 24. marta 1994. godine uzela očev najdraži pištolj i u porodičnoj kući izvršila samoubistvo".

Haški optuženik i general VRS tvrdi da odgovornost za smrt njegove ćerke ide sa srpske strane, a ne muslimanske. Mladić je smatrao da je 1994. njegovu ćerku Anu (24) ubio neko „sa srpske strane“, ali da to nije nekadašnji komandant Srpske dobrovoljačke garde Željko Ražnatović Arkan, kako se nedavno pisalo! To za Kurir svojevremeno otkriva generalov sin Darko Mladić.

"Ono što se skoro pisalo, uključujući i to da je Arkan bio umešan, nije tačno. Sad kad smo baš pričali o tome, rekao je da nije Arkan umešan u to. Nije Arkan sigurno. To mogu da vam kažem. On smatra da je to došlo sa srpske strane. To što su pričali da je Srebrenica njegova osveta lična zbog toga - nije tačno. On za to nikada nije ni smatrao odgovornim nikoga drugog osim nekoga sa srpske strane", rekao je tada Darko Mladić.

Da podsetimo jedan deo memoara Ratka Mladića biće posvećen i njegovoj ćerki, koja se, prema zvaničnoj verziji, ubila 24. marta 1994. Međutim,

