NADREALNO: Đilas, Lutovac i Grbović traže ministarstvo za izbore, kolege im poručuju da se uozbilje

Lideri SSP, DS i PSG šokirali javnost novom idejom, za koju ostatak opozicije, analitičari i vlast smatraju da je u najmanju ruku čudna, te da im liči da bi bojkotaši prečicom do vlasti

Najveći zagovarači bojkota prethodnih izbora - Stranka slobode i pravde i Demokratska stranka, sada se, zajedno sa Pokretom slobodnih građana, zalažu za osnivanje ministarstva koje bi se bavilo predstojećim izborima. Ovako nešto, prema rečima sagovornika Kurira, ne postoji nigde u svetu, a i kada se pogleda spisak očekivanja od tog tela, dolazi se do zaključka da je to samo prečica za ulazak u Vladu.

Spisak želja

Zahtev za osnivanje pomenutog ministarstva, prema pisanju medija, naveden je u zajedničkom dokumentu ove tri stranke o učešću u međustranačkom dijalogu o unapređenju izbornih uslova (a koji bi trebalo da se vodi pod okriljem Evropskog parlamenta). SSP, na čijem je čelu Dragan Đilas, DS, čiji je (još uvek formalno) lider Zoran Lutovac i PSG, koji vodi Pavle Grbović, traže da ovo ministarstvo vode nestranačke ličnosti. Traže i imenovanje zvaničnika koji bi se bavio sprečavanjem pritisaka na zaposlene u javnoj upravi i JP da glasaju za vladajuću stranku. Na spisku želja je i zabrana funkcionerske kampanje, „otvaranje“ medija, kao i profesionalizacija izborne administracije.

Pun mesec...

Predsednik Srbije i lider najjače stranke (SNS) Aleksandar Vučić ovu ideju je prokomentarisao rečima: „Pun mesec je bio u ova tri dana.“ - Čudo je neko bilo. Kako ste rekli da se zove ministarstvo? - prokomentarisao je Vučić.

Prema rečima Jadranke Joksimović, ministarke za evropske integracije, to je potpuno politizovan zahtev koji nije utemeljen ni u praksi savremenih demokratija, niti ima ikakvog smisla.

- Posebno sa uvođenjem ideje o nestranačkim ličnostima kao upravljačima i kontrolorima izbornih pravila i procedura, a koji bi, po zahtevu ovih, koliko se sećam, bojkotaša izbora, trebalo u startu da budu politizovani da navodno „brane demokratske izbore“ od vladajuće stranke. To je više od apsurdnog preterivanja - kaže Joksimovićeva za Kurir i dodaje: - Međustranački dijalog, koji se prošle godine odvijao uz posredovanje evropskih parlamentaraca i uz ispunjavanje velikog broja preporuka ODIHR, znatno je unapredio izborne uslove, a očekuje se i nastavak dijaloga ove godine, te nesumnjiva aktivna i iskrena posvećenost SNS da kao najveća stranka doprinese dijalogu i dodatnom unapređenju izbornih uslova.

Veliki ustupci

Bojan Klačar, programski direktor Cesida, kaže da nije upoznat da je ovakvo telo negde postojalo, ali da zahtevi opozicije pokrivaju važne teme za izbore - kontrolu procesa, medije...

- Kao takvi su legitimni, s tim što se ministarstvo za izbore čini nerealnijim od ostalih, jer bi zahtevalo reorganizaciju Vlade i velike ustupke SNS, za koje nisam siguran da su spremni. Nisam upoznat da je takvo telo negde postojalo, barem kad je reč o nama bliskim zemljama. Kontrolu procesa je bolje ostaviti kroz profesionalizaciju RIK, što su i oni predložili, a što je Cesid predložio 2008. - izneo je Klačar u razgovoru za naš list.

Ideja o osnivanju ministarstva za izbore nerazumljiva je i ostatku opozicije. Demokrata Balša Božović kaže da je pametnije slediti izmene i dopune zakona koje su on i njegove kolege predlagale, a koje bi dovele do fer izbornih uslova. - Moj savet bi im bio da se slede preporuke koje je pred prošle parlamentarne izbore nudila Crta, kao i izmene i dopune zakona koje smo moje kolege i ja nudili u parlamentu kako bismo došli do fer izbornih uslova. Isto tako, i zaključci iz razgovora sa evroparlamentarcima i dalje nisu prihvaćeni ni sa jedne strane - poručio je Božović.

Da ima efikasnijih i logičnijih načina za obezbeđivanje fer izbora, smatra i lider DSS Miloš Jovanović.

- Čudna je ideja o formiranju takvog ministarstva jer bi time, paradoksalno, opozicija postala deo Vlade. Mislim da ima efikasnijih i logičnijih načina da se izborima za primerene medijske i uopšte uzev izborne uslove. Započeti dijalog i oformiti telo za praćenje postignutih dogovora predstavlja, čini mi se, realniji put - istakao je Jovanović.

Ivica Dačić Vidi se da nemaju pojma Predsednik Skupštine Ivica Dačić kaže da ministarstvo za izbore nije spominjano u ranijem dijalogu, da tako nešto nigde ne postoji, ali da je pokazatelj koliko se, u stvari, opozicija ne razume u politički sistem. - To nigde u svetu ne postoji i govori koliko su kontradiktorni i koliko nemaju pojma o političkom sistemu. U ranijem dijalogu to nije ni spominjao. Oni dijalog vide kao spisak želja koje treba da im ispuni Evropa. Od toga nema ništa - poručio je Dačić.

Zoran Stojiljković Utrkivanje ko će koga preveslati Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, kaže u razgovoru za Kurir da će pregovora biti, jer to odgovara svim akterima: - Ni vlast nije srećna ovim rezultatom, da je drugačije, oni sigurno ne bi pristajali na pregovore i posredovanje Evropskog parlamenta. Svi će pokušavati da postignu nekakav maksimum. Ovo je sada utrkivanje ko će koga što jeftinije politički prevaslati.

