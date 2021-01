PREMIJERKA BRNABIĆ: Do sada smo nabavili 1.054.950 vakcina

U Srbiju je do sada stiglo ukupno 1.054 950 vakcina, a ugovoreno je, delom i plaćeno, 6.182.200 vakcina, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić na sednici državnog vrha i Operativnog tima za vakcinaciju i istakla da smo po tome jedni od najboljih u Evropi.

Kaže da je za sve u Evropi sada najveći izazov kako da se te vakcine sada administriraju i što pre obavi vakcinacija.

- Mi ovo zaista radimo na sistematičan način - naglasila je Brnabić.

Ističe da do sada nismo imali sistem koji to može da prati na pravi način, dok sada sistem može da prati vakcinu od dolaska u našu zemlju, kada sleti avion na aerodrom do trenutka dolaska u magacin, izlaska iz magacina, prijema u zdravstvenu ustanovu, proces vakcinacije, kao i ono što se dešava posle.

Brnabić je dodala da se prate i one vakcine koje ne mogu da se upotrebe ako su oštećene ili nisu adekvatno čuvane.

Kaže da ranije kada se dobijala vakcina za grip da su građani dobijali samo jedan papirić i da to nije bilo lako pratiti.

Premijerka dodaje da, inače, vakcine stižu u dva centralna magacina u Srbiji, jedan je na Torlaku i drugi magacin RFZO Farmalogist.

Dodala je da je pušten u rad sistem za prijavu građana i pozvala sve građane da se prijave putem e Uprave i telefonski pošto je otvoren kontakt centar.

Brnabić kaže da svi dobiju poruku o terminu vakcinacije.

Kako je rekla, taj sistem daje osnovu za razvoj e Zdravstva, što je jedan od prioriteta ove vlade - digitlaizacija zdravstvenog sistema kako bi građani imali što bolju uslugu.

(Kurir.rs/ Tanjug)

