NE DRŽITE VAKCINE U FRIŽIDERU: Vučić apelovao na Torlak! Da ne moramo da pitamo zašto ruska vakcina nije podeljena

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da danas u Srbiji počinje masovno vakcinisanje kineskom Sinofarm vakcinom i zamolio nadležne ustanove da vakcine ne stoje u frižiderima, već da ih daju na vakcinisanje.

Vučić je, na sednici džavnog vrha i Operativnog tima za vakcinaciju, podsetio da je Srbija bila među onim zemljama, kojih nije bio veliki broj, koje su učestvovale pri EU na donatroskoj konferenciji za izradu vakcina.

- Srbija je donirala dva miliona evra za vakcine. Čini mi se da smo ne malim delom učestvovali u podršci pravljenju leka za izlazak iz krize. Prvi smo iz regiona uplatili novac za Kovaks program, specijalizovan program u okviru EU, preko kojeg bi trebalo od Unije da dobijemo značajne količine vakcina, koje još nismo dobili, kazao je.

Vučić je izrazio uverenje da će na sastanku u četvrtak u Briselu razumeti potrebu i nas na Zapadnom Balkanu, kao i da ćemo ubrzo moći da računamo i na te vakcine.

Rekao je da bi danas ili sutra trebalo da dobijemo 250.000 Sputnjik V vakcine, od kojih su 200.000 prve doze, a 50.000 druge doze, jer je jedino kod ruske vakcine različita prva i druga doza. Takođe najavio je da će Srbiaj potpisati trilateralni ugovor sa Poljskom i Astra Zenekom za oko 800.000 vakcina, da preko Varšave dobijemo i te vakcine. Time bi Srbija imala četvrtu vakcinu, kojoj se nada da ćemo uskoro dobiti.

- ALIMS će imati još posla, moraćete još doumentacije i materijala da čitate, ukazao je on. Vučić je kazao da je kineska vakcina pokazala najmanje kontraindikacija, što su mu potvrdili i stručnjaci. Pozvao je ministarstva, pre svega prosvete, odbrane, unutrašnjih poslova, zdravlja da se vakcinišu zaposleni. Ukazao je da su policajci ti koji rade na ulicama, koji su u kontaktu sa ljudima, kao i vojnici.

Prema njegovim rečima, važna je vakcinacija prosvetnih radnika, kako bi bili zaštićeni, jer deca nemaju simptome, ali nastavnici mogu biti ugroženi.

- Zamolio bih institut Torlak da kada dobijemo vakcine one ne stoje u frižideru, da ne moramo da pitamo zašto ruska vakcina nije podeljena, a onda dobijemo odgovor da jeste, ali zahvaljujući sistemu videimo da je podeljeno 388 vakcina. Nemojte da brinite da li ćemo ostati bez vakcine, to je naš posao, objasnio je on. Svaki dan kada damo vakcinu zaštitili smo nečiji život, ne samo tog koji je dobio, već u lancu transmisije bolesti smo uspeli da izbacimo jednu kariku, nagalsio je Vučić. Takođe je rekao da i zaposleni u javnim preduzećima terba da se vakcinišu, pre svega psostari koji donose penzije starijima. Ukazao je da i u gerontološkim centrima treba završiti vakcinaciju.

S tim u vezi je naveo značaj vakcine, rekavši da je u Ssapcu u jednom domu za stare od 118 korisnika 79 zaraženo posle Nove godine, a da zahvaljujući vakcini nemamo umrle jer su stvorili antinela.

Vučić o vakcinama za SM: Valjda se pomaže kada je teško...

Pomoć Severnoj Makodoniji - 8.000 Fajzerovih vakcina je bratski i prijateljski potez Srbije prema toj zemlji i pokazuje odgovornost Srbije, koja zna da ne živi u "zatvorenom sudu", već joj je stalo i do komšija, izjavio je danas predsednik Aleksadnar Vučić.

"Da odgovorim na prirodan i pristojan način. Šta bi nama vredelo da svi budemo zdravi, ako ljudi u komšliku imaju bezbroj problema? Mi možemo da budemo srećni i zadovoljni, ako su nam komšije zadoovljne", rekao je Vučić upitan za 8.000 vakcina kojiam će Srbija snabdeti Severnu Makedoniju.

"Kada da pomognemo? Kada je lako? Valjda se pomaže kada je teško", dodao je Vučić.

On je rekao da će Srbija onoliko koliko može da pomogne - pomoći, dodajući da je i makedonski premijer Zoran Zaev bio dovoljno snalažljiv, tražio i borio se za svoju zemlju.

"To je ne samo prijateljski i bratski potez prema Severnoj Makedoniji, već pokazuje našu odgovornost, da ne živimo u zatvoreom sudu, već da moramo o komšijama da pomognemo, kao što bi i oni nama, siguran sam", rekao je Vučić.

On je dodao da je siguran da bi u Severnoj Makedoniji bile popularne i kineske i ruske vakcine, a u Albaniji Fajzer i Astrazenela, zbog drugačijeg političkog odnosa, ali i istakao da Srbija nema problem da pomogne i Albaniji, i kome god treba. "Ako nam sutra neko bude tražio iz RS, BiH, kako da odbijemo? Normalno je da pomognete", rekao je Vučić.

Postoji plan i za vakcinaciju Srba na KiM

Vučić je izjavio danas da postoji plan i za vakcinaciju Srba na KiM i dodao da je Srbija spremna, koliko bude bila u mogućnost, da i za albansko stanovništvo izdvoji vakcine. Vučić je, odgovarajući na pitanje da li postoji plan vakcinacije za Srbe na KiM, kazao da država traži "hibridni način" za to, što podrazumeva da će deo građana biti vakcinisan na severu Kosova, deo u opštini Raška, deo u Vranju i Bujanovcu, ali da predstoji da se nađe način gde će biti vakcinisani građani iz centralnog Kosova.

"U svakom slučaju, poseban deo Operativnog tima za vakcinaciju zajedno za Kancelarijom za KiM brinuće o našem narodu", rekao je Vučić. Istakao je da će Srbija uvek naći način da pomogne svom stanovništvu na KiM, kao što je to činila i do sada, iako to, podseća, nije lako zbog poltike koju Priština vodi.

Pomoć koju Srbi, kaže Vučić, dobijaju od svoje države ne ugrožava nikog, već je deo "nacionalnog ključa". "Kao što je za njih Kosovo nezavisna država, tako je ono za nas deo Srbije, posebno zbog brige za srpski narod koji tamo živi i koji Kosovo doživljava kao svoju teritoriju", naveo je Vučić.

Na pitanje da li očekuje da će biti problema sa dostavom vakcina, s obzirom na ranije iskustvo kada je Priština pokušala da zabrani vakcinaciju našeg stanovništva na KiM, Vučić je kratko odgovorio "politika je čudo" i dodao da će Srbija naći način. Podsetio je da su iz Prištine izdali crveni nalog za hapšenje ljudi koji su dostavljali vakcine, pa je Srbija, dodaje, morala da ih skriva, kao i lekove, vakcine... "Sklanjali smo sve da ne bi uništili... Da su hteli vakicne da daju Albancima, mi bismo rekli "u redu je", ali oni su hteli da ih unište", rekao je Vučić. Srbija će, naglašava, naći način da pomogne svom narodu, isto onako kako je uspevala da u vreme taksi napuni prodavnice robom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir