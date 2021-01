LICEMERSTVO ŠOLAKOVIH LJUDI: Obućina pokrala tviteraša, Georgiev relativizovao silovanje pa brisao tvitove!

Mediji Junajted grupe okliznuli su se i propisno obrukali i u pokušaju da impresioniraju svoju publiku na još jednoj top-temi ovih dana - slučaju hapšenja poznatog pedagoga glume Miroslava Mike Aleksića.

U emisiji "Pregled dana", koju uređuje Slobodan Georgiev, desilo se nešto što se na lestvici neprofesionalizama u novinarstvu najviše kotira - drska krađa! Urednica i voditeljka emisije Jelena Obućina u ponedeljak se umesto uobičajenog uvoda gledaocima obratila jednominutnim ćutanjem, a zatim efektirala porukama kojima je pokušala da podseti javnost zašto nije čudno što ćutimo pred ovim poslednjim uznemirujućim slučajem.

Sve bi bilo top, što bi rekao Georgiev, da Obućina nije bezobzirno prisvojila tuđi tekst s tvitera i pročitala ga kao svoj autorski komentar. Ona je zapravo parafrazirala rečenice popularnog tviteraša Tibora Jone, ali je nekako zaboravila da to i spomene. No, to su odmah provalili korisnici tvitera...

foto: Screenshot Twitter

Ovaj traljavi pokušaj ekipe iz "Pregleda dana", koji se emituje na TV Nova S, da zauzme čvrst stav protiv nasilja, imao je i svoju predistoriju, koju bi Georgiev najradije zaboravio. Upravo je on na Tviteru relativizovao slučaj silovanja, pa je posle burnih kritika obrisao sporne tvitove.

- Čaršija se do juče klela u njega. Danas seče glavu. To je čaršija. Pogledajte se u ogledalo pre nego što bilo koga pljujete - napisao je Georgiev. Fleke je pokušala da izvuče Obućina, ali ih je posle sramne epizode samo još više razmrljala.

Inače, da čitava stvar bude apsurdnija, Georgiev je danas zatražio da preostala nacionalna frekvencija ode TV Nova, koja je, inače, poznata po ostrašćenosti, neprofesionalizmu, vređanju ljudi... Sve to on ne vidi, već je ustvrdio da Nova radi - profesionalno.

