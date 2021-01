MINISTAR VULIN: Evropa ćuti na Haradinajeve pretnje Velikom Albanijom

Ministar unutrašnjih poslova Srbije i predsednik Pokreta socijalista (PS) Aleksandar Vulin izjavio je danas da predsednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj zaslužuje prezir i kaznu, ali da su opasniji od njega oni koji ćute o njegovim ratnim zločinima i pretnjama ''Velikom Albanijom''.

"Građani Kosova i Metohije ne zaslužuju da budu prezreni, ali ratni zločinac i vođa narko-kartela Ramuš Haradinaj zaslužuje i prezir i kaznu. Haradinaj je svojim glupostima i pretnjama opasan najviše za Šiptare, čije glave bi da baca i troši kako bi pokušao da u reci krvi sačuva sebe od suda i robije", naveo je Vulin.

Kako se navodi u saopštenju PS, on je tako reagovao na izjavu Haradinaja da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i drugi mogu da "izbegnu" referendum o ujedinjenju Kosova sa Albanijom tako što će ''Srbija priznati nezavisnost Kosova''.

Vulin je naveo da su od Haradinaja opasniji oni koji, kako kaže, ćute o njegovim zločinima i oni koji dopuštaju da narko-klanovi sa Kosova truju decu Evropljanima.

''Pošto Evropa ćuti dok vođa narko-kartela preti 'Velikom Albanijom', neka ćuti i kada Srbi kažu da žele da žive u istoj državi. Sve što EU dopusti Šiptarima, moraće dopustiti i Srbima'', poručio je Vulin.

Istakao je da predsednik Vučić vodi politiku mira, ali da među šiptarskim političarima za takvu politiku nema sagovornika.

''I to sam znao, ali da je sve manje političara u EU koji to razumeju, e, to sada znam", naveo je Vulin.

(Kurir.rs/Tanjug)

