DAČIĆ VIŠE PEVAO PO TELEVIZIJAMA NEGO ŠTO JE PREDSEDAVAO SKUPŠTINOM: Prvo zasedanje parlamenta zakazao tek za 26. januar

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić uspeo je da rastegne proslavu Nove godine skoro do februara. Em je prvo ovogodišnje zasedanje parlamenta zakazao tek za 26. januar, em je ovaj prazan hod iskoristio za pevanje po televizijama. Tako ga je prethodnih nedelja češće bilo s mikrofonom u ruci na malim ekranima nego u parlamentu.

Tajna u stihovima

Možda je promenio državnu funkciju, ali lider socijalista je u ovim januarskim danima pokazao da ostaje čvrsto na tronu prvog zabavljača među političarima.

Počeo sa Mihajlovićkom i Đurišićkom foto: screenshot

Dačić je ispratio staru i dočekao novu godinu s mikrofonom u rukama, ali je i nastavio u istom ritmu sve do danas, to jest do poslednjeg u nizu nastupa u emisiji „Ami Dži šou“ na televiziji Pink, gde se pre dva dana publici predstavio pesmom „Pukni, zoro“. I sam je tada priznao da možda i preteruje s gostovanjima u zabavnim programima, s obzirom na državnu funkciju koju obavlja, ali je i objasnio da je ovo učešće planirano za praznike. Muzičko-zabavne nastupe u ovoj zimskoj pauzi Skupštine lider SPS je najavio već na ispraćaju 2020. godine, kada je u emisiji na TV Hepi razgalio čak i ministarku energetike i rudarstva Zoranu Mihajlović, s kojom je ranije imao i žestoke međustranačke svađe. Ona mu je naručila pesmu Halida Bešlića „Romanija“, koju je on s posebnom emocijom otpevao. Ostaće tajna da li je lider SPS kroz stihove „Od kada me više ne voliš, živim da preživim“ i zagonetan osmeh koji je uputio funkcionerki SNS poslao i neku političku poruku.

Nastavio sa Ljupkom Stević foto: screenshot

Ko peva, zlo ne misli

„Romanija“ je izgleda postala nova „Miljacka“ u Dačićevom repertoaru, jer je istu pesmu pevao već sutradan, 1. januara, kada mu je i rođendan, ovoga puta uz pevačicu Ljupku Stević. Dan kasnije preselio je svoje raspoloženje na TV Pink i u „Magazinu In“ ponovo otpevao Bešlićevu pesmu u društvu pevačice Svetlane Cece Ražnatović i ministra odbrane Nebojše Stefanovića.

Onda je zapevao i sa Cecom foto: screenshot

Dačić za Kurir poručuje da pesma nikome ne može da škodi:

- U prazničnoj atmosferi svi žele da se malo zabave i opuste, posebno u ovo teško vreme, opterećeno koronom. Kome pesma može da naškodi? Ko peva, zlo ne misli. Rado pevam „Romaniju“, sviđa mi se mnogo ta pesma, a vidim i drugima.

Na kraju sve završio sa malim talentom Ljubom foto: screenshot

Zorana Mihajlović Ivica odlično peva, zna taj sve pesme foto: Zorana Jevtić Iako joj je Dačić maltene na uvce pevao pesmu po njenoj želji, Mihajlovićeva kaže za Kurir da će i dalje ostati u ulozi naručioca pesme, a da njemu prepušta mikrofon. - To je njegov stil i to njegov politički stil koji je izabrao i o kojem svako može imati svoj stav. Ja pripadam konzervativnom tipu, te sam mišljenja da treba voditi računa o tome gde, kako, kada - izjavila je ona. Na pitanje koju pesmu bi mu predložila za sledeći put, ona odgovara: - Zna taj sve pesme koje su potrebne njegovom političkom stilu. A peva zaista odlično i vidi se da voli.

Kurir.rs/ Ivana Kljajić Foto: screenshot

Kurir