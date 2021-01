ŠTA ZNAČI DOLAZAK BAJDENA NA ČELO SAD: Džon Simpson, urednik spoljnopolitičke redakcije BBC u Usijanju dana (KURIR TELEVIZIJA)

Donald Tramp je tek treći predsednik u američkoj istoriji koji je je bio impičmentom pozvan na odgovornost pred predsedničkim domom američkog Kongresa i Senata, ali je prvi i sasvim sigurno jedini u novijoj istoriji koji je drugi put u svom prvom i jedinom mandatu pozvan na odgovornost zbog nedela koja mu se stavljaju na teret a u vezi sa napadom na Kapitol hil 6. januara 2021. godine.

O tome kakvo je nasleđe Donalda Trampa kao predsednika SAD i kakvi izazovi očekuju njegovog naslednika Džozefa Bajdena koji je danas stupio na dužnost, u "Usijanju dana" razgovaramo sa Džonom Simpsonom, urednikom spoljnopolitičke redakcije BBC.

- Tramp može da krivi sam sebe, ali pošto je on Tramp, on će optuživati druge. Upad u Kongres je izraz ogorčenosti i frustracije određenih ljudi u SAD, mislim da ih nema 10-15%. a Tramp ih je ubeđivao da su većina u SAD. Ne bi trebalo da o tome sudimo preoštro, ovakve stvari postoje u mnogim zemljama, ali one nemaju vođe kao Tramp. On ne razume da ga je američki narod odbacio, kaže Simpson.

- Mislim da je malo pozivitnog na šta se Tramp može pozvati. Zadobio je simpatije ljudi koji to ne bi izgovorili na glas, ali misle da je došlo vreme da SAD zaštite svoje interese. Širom sveta Amerika pozajmljuje novac, poklanja novac uprkos mnogim uvredama, i nastavlja da ispunjava svoje dužnosti, kao na primer NATO.

- Amerikanci tako gledaju na to, jer na primer puno država ne plaća dovoljno za svoju odbranu, poput Nemačke, koja prepušta Amerikancima da snose teret njihove odbrane. I Obama i Klinton i Buš su to govorili, ali biranim rečima. Trampa nije bilo briga da li će se neko uvrediti, i on je glasno rekao ono što mnogi Amerikanci misle, a to nisu samo desničari. Neće biti Bajdenu lako da kaže drugačije.

Da li je Trampizam izgubio?

- Mi ne znamo ni jednog drugog republikanskog lidera koji može tako da se nametne. Ne kažem da je Tramp značajan, ali nega niste mogli da ignorišete. Trampizam je manje ili više završen, naročito ako mu se uskrati da ponovo prostane predsednik. Ali ako iskoči neko ko se ponaša kao on, ali ima jasan plan, to je onda opasnost kojoj nas je Tramp izložio.

- Bajden će imati preko 80 godina kada mu se završi prvi mandat, a rekao je da se neće više kandidovati jer će biti prestar. On sad izgleda prilično krhko, i smatram da će za njega biti teško što ga ljudi neće gledati kao samostalnu ličnost.

- Bajden ima ogromnu prednost u odnosu na Trampa, svaka druga zemlja je oduševljena da ga vidi na vlasti, Iran na primer je odmah pozdravio njegov dolazak kao izabranog predsednika. Naravno, to će ostati složen odnos.Ali najteži odnos će biti sa Kinom. Ne znam kako će se to završiti.

- Biće prilično teško Bajdenovoj administraciji da ugasi nezadovoljstvo ako u Americi krene talas nasilja. Ako Trampu bude zabranjeno da se ponovo kandiduje za predsednika to će doliti ulje na vatru, i to će biti Bajdenov najveći problem, ali mislim da on to može da postigne.

- Kamala Haris deluje snažni, inteligentno i mirno. Dve stvari bi joj život učinile teškim, to što nije belkinja i što je žena. Ipak ona je impresivna, i verujem da će biti u stanju da pridobije ljude koje Hilari Klinton nije mogla. Mogao bih da se kladim da će biti sledeća predsednica, ali u SAD se stvari odvijaju po čudnoj matrici.

