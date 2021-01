ČANAK: Bolji život građana treba da bude nacionalni interes Srbije

Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak izjavio je da je u protekloj nedelji jedino gluplje što je čuo od odbrane američkog predsednika Donalda Trampa za pozivanje i podstrekivanje na oružanu pobunu izjava "prave" opozicije da se oformi ministarstvo za izbore.

Gostujući na jednoj nacionalnoj televiziji Čanak je istakao da Srbija mora da odredi da je njen nacionalni interes bolji život građana Srbije i njega da se drži.

- Koliko moraš biti netalentovan za politiku od nula do Lutovac da ti padne na pamet da ti praviš ministarstvo za izbore u vladi koja je već izabrana, koja postoji, a koju hoćeš da srušiš? Hoćeš da srušiš vladu u kojoj postoji ministarstvo koje će se baviti izborima, koje će doneti takva izborna pravila da svako kome prezime počinje na Đ ili L ili nekako takvo mora da ima jedno 300.000 glasova u startu više, pa onda da krenemo dalje da se igramo? Šta je bre vama ljudi - upitao je Čanak.

On je istakao da je nemoguće ponoviti ujedinjenje kakvo je bilo u vreme Demokratske opozicije Srbije koja je rušila Slobodana Miloševića, te da on u takvo ujedinjenje opozicije ne veruje.

- DOS je bila družina koja se okupila da bi srušila Miloševića i tu smo napravili tako da sve ko hoće protiv Miloševića je dobrodošao. To slično sad organizovati, ko god hoće, nema veze, samo nek je protiv Vučića, to bi nas odvelo u jednu potpunu koještariju, potpune legalizacije i legitimizacije klerofašizma u Srbiji. To ne sme da se radi – kazao je Čanak.

Lider LSV je istakao da ne veruje da će biti nekih velikih zaokreta u spoljnoj politici SAD prema zapadnom Balkanu jer to nije realno. Dodao je i da bismo mi trebali da prestanemo da se bavimo time kako će se SAD ili bilo koja svetska sila baviti Srbijom, nego da Srbija počne da se bavi Srbijom.

- Prva stvar koju može Srbija da uradi je da, recimo, sebe objektivno pogleda i da sama sebi objektivno kaže kolika je ta zemlja, kolike su njene objektivne mogućnosti, šta su njene komparativne prednosti, šta su mane – kazao je Čanak.

Ispričao je da je prilikom jedne njegove posete SAD na sastanku sa jednim tadašnjim visokim funkcionerom američke administracije, razgovor potekao o nacionalnim interesima. Američki zvaničnik je rekao da je njihov prvi nacionalni interes smanjivanje inflacije, potom nova radna mesta, repozicioniranje, tj. potvrđivanje vodeće uloge SAD u svetu itd.

- To je njihov nacionalni interes, ne govorim da je on dobar za nas ili šta takvo. Kažem da oni imaju jasan nacionalni interes. Ovde kad spomeneš nacionalni interes, tog momenta kreće da se šmrče tamjan, da se halucinira... Srbija treba da pronađe svoj interes i njega da se drži. Prvi osnovni interes je da se živi bolje. Kojim putem ćemo do toga stići, ajde da vidimo. Recimo, da se popravi zdravstvena zaštita, obrazovanje, da se gleda kako da obrazovani ljudi ostanu u Srbiji, a to može samo ako imaju ovde perspektivu. Nije pitanje životnog standarda, živelo se i sa nižim životnim standardom, pitanje je elementarne sigurnosti - rekao je Čanak.

Naglasio je da je za razliku od susednih država u Srbiji moguće izabrati vakcinu protiv kovida. Čanak je rekao da se prijavio za imunizaciju protiv koronavirusa, te da je odabrao vakcinu uz koju bi, ako budu postojali kovid pasoši, mogao da putuje na Zapad.

- Ova pandemija je dala s jedne strane žuti karton planeti, čovečanstvu, da pokaže koliko smo nesposobni da se suprotstavimo prvom ozbiljnijem izazovu koji se pojavio. A drugo, koliko su svi sistemi, trenutno na planeti, slabi, krhki i nesposobni da se nose sa bilo čime. Ispade da države služe najvećim delom tome da maltretiraju rođene građane, a sve ostalo kad treba da se rešava odjedanput se svi zbune. Demonstracije samoživosti i gledanja svojih interesa isključivo je ono što me zastrašilo u ovoj pandemiji. Šta ćemo kad se sutra pojavi neka globalnija opasnost od ove - upitao je Čanak.

(Kurir.rs)

Kurir