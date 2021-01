ZORANA MIHAJLOVIĆ U USIJANJU DANA: Slede promene u energetici, nenormalno je da Bajatović ima platu od 33.000 evra (KURIR TV)

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka energetike i rudarstva Zorana MIhajlović gošća je emisije Usijanje dana na Kurir televiziji.

Godina pred nama važna je za energetski sektor u Srbiji. Plan je da se uradi mnogo na polju energetske tranzicije, u pripremi su promene važnih zakona, a donosi se i potpuno novi zakon o obnovljivim izvorima energije.

Ministarka Mihajlović objasniće kolike su šanse da Srbija postane svojevrstan energetski koridor, kako od toga možemo da profitiramo i koliki je opšti značaj energetske stabilnosti. Pored toga, govoriće i o saradnji s ostalim ministrima u Vladi i o koalicionim partnerima, ali i o rodnoj ravnopravnosti i aktivnostima tog Koordinacionog tela na čijem je čelu.

- Nismo iskoristili sve potencijale prethodnih šest godina. Govorimo o potenicjalu u rudarstvu, novim objektima u energetici, gasnoj industriji. Nije bilo dovoljno želje i strasti, ali mislim da je ova godina jako važna za sektor energije. Nocvi zakon će doneti novi pogled kako koristimo obnovljive izvore energije, neće više biti povlašćenih cena, nego će se ići na aukcije. Imaćemo preglednost. Druga je potreba da se izmeni zakon o energetskoj efikasnosti. Srbija danas kroz prozor baca energiju jedne elektrane. Omogućićemo da svi subjekti dobiju pomoć unovcu i učine svoje objekte energetski efikasnim. Na taj način ćemo smanjiti potrošnju, kaže Mihajlović.

- Procena je da ćemo naredne tri godine uložiti 350 miliona evra samo u distributivnu mrežu. Očekujem da će novi zakoni biti u parlamentu, i odmah kreće primena. Šteta što u EPS-u nije bilo dovoljno investicija, mora da bude investicioni bum da bi EPS išao u korak sa svim elektroprivredama u Evropi. Previše novca se upumpava u Srbijagas a nema dobrobiti. Svega i svačeg aje bilo u Srbijagasu. Ako budemo videli da Srbijagas neće da poštuje odluke Vlade, predložiću smene ui tom preduzeću pa neka to odluči Vlada. Nenormalno je i da Bajatović ima toliku platu, on prima 66 prosečnih plata. Čak i da radi najbolje na svetu, to je državna kompanija, ne može da prima 33.000 evra mesečno.

- To je dozvoljavano i nije se vodilo računa, ali to mora da se promeni. Takođe gasifikacija nije završena, a mnogo više ima distibutivne mreže a manje priključenih građan. Nije se vodilo računa, to moramo da promenimo. To nema veze sa strankama, preduzeća moraju da se odgovorno vode.

Da li ste se videli sa Bajatovićem uživo?

- Bili smo jednom zajedno na sastanku ali nije reč samo o Bajatoviću, nego o celom preduzeću Srbijagas.

- Srbija će postepeno smanjivati proizvodnju iz termoelektrana.

- Ljudi koji se nalaze u javnom životu, a pogotovu mediji, treba da rade na promeni svesti u vezi rodne ravnopravnosti. Kada se dese ovakve stvari, ipak mi se čini da smo jednistveni.

- Probali smo da uvedemo rodno senzitivan jezik ali smo našli na veliki otpor institucija.

