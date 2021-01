VUČIĆ O GOVORU MRŽNJE BAKIRA IZETBEGOVIĆA: Srbi su veliki i DOBAR NAROD, a ta izjava predsednika SDA govori o njemu! VIDEO

- Što se tiče izjave predsdnika SDA Bakira Izetbegovića, tražio sam da je vidim da se uverim u to što je rekao. Nažalost, ta izjava govori više o njemu nego o srpskom narodu. Srpski narod je veliki i dobar narod, bošnjački narod je veliki i dobar narod - izjavio je Vučić.

Podsećamo, govoreći o stanju u BiH Izetbegović je između ostalog rekao:

- Kažu nema loših naroda ima samo loših rukovodstava. Nisam siguran! Jer, on (Milorad Dodik) se dodvorava jednom velikom broju ljudi koji žele balkansku politiku, koji žele sirovu politiku...“

Na pitanje voditeljke „da li govorite o lošem narodu“, on odgovara:

- Pazite, glasači koji ga drže žele njegovo bahato ponašanje...U tom trenutku ga voditeljica opet prekida konstatujući da su teške reči to što tvrdi, a na šta Izetbegović kaže:- Neka su, to je tako! I ja sam pričao ovu vašu priču, ekonomija... I ne reaguju na to. Kad sam rekao prvi put tvrde reči onda su svi skočili i onda je znao šta će dalje. Dakle, itekako su vezani lider i oni koji ga podržavaju - rekao je Izetbegović, preneli su mediji iz BiH.

Kurir.rs

Kurir