AFERA PRISLUŠKIVANJE Danilu je uništen život, čak su ga i fizički pratili. Nije počinio nijedan prekršaj i nijedno krivično delo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije želeo da govori detaljnije o aferi prisluškivanja jer, kaže, nadležni rade svoj posao.

- To je za mene lično bilo veoma bolno, ali prevazišao sam to. Ponosan sam na činjenicu da oni koji su to radili nemaju šta da izvuku iz tih razgovora, jer ja ne živim da bih krao, niti da bih bio prebogat kao neki, već da bi nešto ostalo iza mene - rekao je Vučić u intervjuu za TV Prva.

Dodao je da je njegovom sinu Danilu, koji je takođe prisluškivan i praćen, uništen život, što, kaže, lično ne može da oprosti onima koji su to radili:

- Ne želim da se to dogodi njihovoj deci. Danilo nije počinio nijedan prekršaj, niti ijedno krivično delo. Verujem da će on imati snage da to prevaziđe, da ostane normalan i da se bori i za sebe i za svoju decu u budućnosti. Kada sam prvi put čuo od njega, od njega koji nosi majice „srpsko Kosovo i Metohija“ i slavi litije: „Tata, ja jedino da odem u inostranstvo“, onda vam je sve jasno, on mrzi inostranstvo. Čak su ga i fizički pratili.

