BAJATOVIĆ GAZI ZAKON: Policija ga uhvatila u vozilu s blinkerima, koje nema pravo da koristi!

Direktora Srbijagasa Dušana Bajatovića zaustavila je danas policija u centru Beograda, i to u vozilu sa blinkerima, koje po zakonu nema pravo da koristi, saznaje Kurir!

- Bajatovića je policija zaustavila u centru, sačinila zapisnik, ali i dalje nije jasno kako je moguće da on koristi blinkere... On jednostavno nema prava na to - priča izvor Kurira.

Zanimljivo je, međutim, da je Bajatovića zaustavila patrola koja je zadužena za kontrolu vozila na magistralnim saobraćajnicama, a ne po centru grada. Nejasno je kako je do toga došlo i zašto je naređeno da se angažuje patrola koja za ovaj slučaj nije nadležna.

Naređenje za to je, kako saznajemo, stiglo od šefa saobraćajne policije.

- Akciju je organizovao načelnik Uprave saobraćajne policije Nebojša Arsov, a po nalogu lično od direktora policije Vladimira Rebića, koji je kordinirao akcijom. Nejasno je koji su njegovi motivi da se time bavi - priča sagovornik Kurira iz sedišta Uprave saobraćajne policije.

Bajatović nije odgovarao na naše pozive.

