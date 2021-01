GRAĐANI DA SE IZJASNE DA LI SRBIJA OPET TREBA DA BUDE KRALJEVINA: DSS i POKS potpisali sporazum o zajedničkom delovanju

BEOGRAD - Demokratska stranka Srbije (DSS) i Poket obnove Kraljevine Srbije (POKS) potpisali su danas sporazum o zajedničkom političkom delovanju. Predsednik DSS Miloš Jovanović i predsednik POКS Žika Gojković istakli su na zajedničkoj konferenciji za novinare da su se obe stranke usaglasile oko ključnih političkih pitanja, a to je odbrana nacije i odbrana demokratije i vladavine prava, koja ne mogu da se odvoje, saopštio je POKS.

Gojković je istakao da su isti stavovi dve stranke i po pitanju odnosa prema monarhiji, ocenivši da su se složili da je kraljevina 1945. godine protivpravno i na nedemokratski način srušena i da je sazrelo vreme da se to pitanje konačno otvori, posle 75 godina.

"Slažemo se da pitanje oblika vladavine, da li Srbija treba da bude republika ili kraljevina, reši buduća ustavotvorna skupština ili građani na referendumu, posle široke i duge, demokratske javne rasprave o tome", istakao je Gojković.

On je dodao da savez POКS-DSS nudi gradjanima nadu, a ne sukobe, svadje i stranačka prepucavanja, istakavši da će borba protiv korupcije i ravnomerni razvoj Srbije biti prioritet.

Jovanović je naglasio da je do dogovora oko političke platforme došlo lako, jer i DSS i POКS smatraju da odbrana nacije i odbrana demokratije i vladavine prava idu zajedno.

"Danas je partijska knjižica postala najvažnija, važnija od radne knjižice ili od prave diplome. I to mora da se promeni, a jedini način da se to promeni je promena političkog sistema, a to ćemo postići tako što ćemo promeniti način izbora. Uvešćemo sistem gde se za ljude glasa po imenu i prezimenu", rekao je Jovanović.

Takođe, kao ne manje važno, on je pomenuo nacionalnu politiku rekavši da će POКS i DSS braniti nacionalni interes i srpski narod gde god je ugrožen, na Кosovu, u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori.

"Ova tačka je važna jer Srbija može da očekuje dodatne pritiske u narednih godinu, godinu i po", naglasio je Jovanović.

