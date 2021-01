VUČIĆ POTVRDIO DOBRE VESTI: Sutra nam stiže 40.000 ruske vakcine, 20 plus 20 hiljada doza!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će sutra stići 40.000 doza ruskih vakcina Sputnjik V - 20.000 plus 20.000 za vakcinaciju i revakcinaciju, a da će i dalje stizati i druge vakcine i da ćemo se za svaku boriti.

Vučić je najavio i da će stizati sukcesivno Fajzerove vakcine - 9 000 doza do 8. februara, 15. stiže 41 000, a 20. februara se očekuje još 42 000.

Vučić je novinarima u Topčideru rekao da je juče vakcinisano 52 000, da je prijavljeno na spisku 750 000, a da bi verovatno htelo da se vakciniše tri miliona građana.

Predsednik je rekao i da će svi koji su vakcinisani, zahvaljujući najboljem informacionom sistemu koji imamo, biti i revakcinisani i to adekvatnim vakcinma u periodu koji su odredili stručnjaci.

"Mi se ne igramo sa revakcinama i nećemo da nagađamo ko je zaštićen, a ko nije. Od ponedeljka kreće revakcincija", najavio je Vučić.

Poručio je da je potrebno mnogo više vakcina i da se vodi teška borba za nabavku i za danas popodne najavio razgovore sa drugim proizvođačima, naopominjući i da ne sme sve da otkriva.

"Borićemo se za svaku vakcinu, hvata me ljutnja, jer imamo 6,5 miliona vakcina u ugovorima, pa gledajte, a ne mozemo da ih dobijemo", ukazao je Vučić.

On je rekao da se raduje da smo 10 000 doza dobili od prijatelja, ali da ne sme da kaže od koga.

Primetio je da su neki iz bogatog sveta hteli sebe prvo da vakcinišu, pa i su kako je ironično primetio u te čamce hteli su i kučiće i mačiće da stave i da uzmu i šest puta veće doze vakcina nego što im treba.

"Ali to im se izjalovilo, neka me napadaju, što se neka mala Srbija snašla", rekao je predsednik, napominjući da je to ucinjeno zahvaljući prijteljima i predzanju kako će biti.

Rekao je i da će moliti Kineze, a i neke druge, ali da ne može da otkriva koga sve.

(Kurir.rs/Tanjug)

