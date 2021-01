NETRPELJIVOST: Stanivuković u Beogradu - poruka Dodiku

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, koji se u više navrata oštro sukobio sa srpskim članom i predsedavajućim Predsedništva BiH Miloradom Dodikom, na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanju u Beogradu bio je u prvom redu među najuglednijim državnim predstavnicima Srbije, s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu. Dodik nije krio nezadovoljstvo zbog njegovog prisustva, pa Stanivukovića čak nije udostojio ni pozdravom. Sagovornici Kurira dolazak Stanivukovića i počasno mesto na ceremoniji pak tumače upravo kao poruku Dodiku.

Bez pozdrava

- Beograd je moja prestonica, to osećam. Sve ostalo su pritisci da se drugačije misli - rekao je Stanivuković. Za Dodika nije imao lepe reči. - On mi na svečanosti u Beogradu, kad sam ga pozdravio, nije odgovorio, već me je pogledao pogledom koji pokazuje da nekom ne želite ništa dobro - rekao je on.

Da dolazak Stanivukovića može biti i direktna poruka Dodiku, za Kurir ocenjuje šef poslaničke grupe SPS Đorđe Milićević. - Imajući u vidu da je Stanivuković izabrani gradonačelnik Banjaluke, nema ničeg spornog u tome da prisustvuje otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji, osnivaču srpske države, ali može biti da delom ima i prikrivene poruke Miloradu Dodiku, uzimajući u obzir da je poznata njihova netrpeljivost - smatra Milićević.

Volja naroda

Darko Glišić, predsednik IO SNS, ne vidi ništa čudno u prisustvu Stanivukovića: - On je legitimni predstavnik najvećeg grada u RS, gradonačelnik Banjaluke, i za nas je volja našeg naroda preko Drine na prvom mestu.

