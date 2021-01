JADNO: Đilas i ekipa uzeli dva miliona evra, pa podigli spomenik kontroverznom Alijevu, a smeta im Stefan Nemanja!

Deo opozicije blizak Draganu Đilasu, lideru SSP, danima žestoko kritikuje spomenik osnivaču srpske srednjovekovne države Stefanu Nemanji, a niko od njih ni da pomene da je Đilas, dok je bio gradonačelnik Beograda, zajedno sa tadašnjim predsednikom Srbije Borisom Tadićem pozirao pred foto-reporterima prilikom otvaranja spomenika bivšem kontroverznom azerbejdžanskom političaru Hajdaru Alijevu u Tašmajdanskom parku!

Oni su tada za renoviranje parka uzeli dva miliona evra od vlade Azerbejdžana, a uslov je bio da usred parka postave spomenik Alijevu. Đilas i njegovi saradnici očigledno imaju kratko pamćenje, pa zaboravljaju na te svoje aktivnosti i bez stida vode hajku protiv podizanja spomenika jednom od najznačajnijih srpskih srednjovekovnih vladara.

Ruglo

Tako je Đilasov SSP uoči svečanog otvaranja spomenika saopštio da je time „obrukan ceo srpski narod“, a samo dva sata pred ceremoniju otvaranja organizovan je i protest kod Savskog trga, predvođen Jankom Veselinovićem, nekadašnjim kadrom DS, a sada predsednikom Pokreta za preokret i Đilasovim bliskim saradnikom.

Slikar prof. Miloš Šobajić kaže za Kurir da prilikom podizanja spomenika Alijevu to niko nije osporavao, iako, kaže, on ne vidi razlog da takav spomenik bude postavljen usred Beograda. - To je izuzetno ružan spomenik s umetničke tačke gledanja. Ne vidim razlog zašto bi bio postavljen u Beogradu. Da, Azerbejdžanci su platili park i tražili su spomenik zauzvrat. Tada je bila druga vlast i to niko nije osporavao. Na toj skulpturi predsednik Azerbejdžana izgleda tvrdo, ružno, neotesano, neprihvatljivo estetici. Žao mi je što izvanredni pisac Milorad Pavić na skulpturi pored takođe izgleda loše. A kad smo kod spomenika Stefanu Nemanji i Savskom trgu, pa taj trg je nekada bio prvoklasno ruglo, a sada je izvanredan, veliki je kao Crveni trg u Moskvi - ocenjuje prof. Šobajić.

Politički potezi

Akademik i istoričar prof. Vasilije Krestić kaže za Kurir da ne zna čemu protesti protiv spomenika i ističe da je Stefan Nemanja tvorac države i da to ima nemerljivi značaj za svakog od nas. - Srbi zaslužuju jedan takav spomenik i dobro je što je podignut, a bez spomenika Hajdaru Alijevu mogli smo i da budemo. Neki potezi su čisto politički i imaju momentalne političke interese. Demokrate su tada bile na vlasti i odgovaralo im je da se povezuju sa Alijevom i njegovom državom. On je dobio spomenik na tom mestu samo zato što je to bilo plaćeno. Važnost i vrednost ta dva spomenika su neuporedive - zaključuje Krestić.

Nebulozno Hrvati lude zbog spomenika, napali i predsednika Srbije Napadi na podizanje spomenika Stefanu Nemanji ne dolaze samo od pojedinaca iz Srbije već su kritike stigle i iz susedne Hrvatske. Naime, hrvatski mediji su imali potrebu da komentarišu svečanost sa Savskog trga i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i Aleksandra Rukavišnjikova, vajara iz Rusije. U tekstu Jutarnjeg lista, koji potpisuje Vlado Vurušić, svečano otvaranje Savskog trga se opisuje kao „politički spektakl Vučićevog režima i svojevrsna farsa“. Autor iz Hrvatske navodi i potpunu neistinu, a koja se odnosi na to zašto je krst u ruci Stefana Nemanje zamenjen mačem. Naveo je da je Rukavišnjikov kazao da je bio iznenađen „kada su mu iz Beograda tražili da umesto krsta stavi mač, ali on se nije bunio jer ispunjava želje naručitelja“. O tom je i sam Rukavišnjikov govorio i objasnio šta je istina. foto: Damir Dervišagić Još skandaloznije je što su citirali „stručnjake“ koji tvrde da „je stavljanje mača umesto krsta Stefanu Nemanji u ruku ratna poruka koju aktuelna vlast Aleksandra Vučića šalje svima oko sebe, u prvom redu susednim zemljama“.

