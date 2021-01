VLADIMIR GOATI I DEJAN MILETIĆ U USIJANJU DANA: Ogromna energija Vlade i predsednika je uložena u borbu sa koronom (KURIR TV)

Tema večerašnje emisije Usijanje dana na Kurir televiziji je analiza rada Vlade Srbije u prvih 100 dana od njenog formiranja.

Gosti emisije su politikolog Vladimir Goati i Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije.

foto: Printscreen

- MIslim da je prekratak period za ciljeve Vlade, a sa druge strane bujica problema na nas je naletela, sa koronom, i to je trenutak kada je očigledno to bila jedina stvar, mislim da je čitava Vlada i predsednik sa razlogom ogromnu energiju koncentrisani u tome da mi bolje prođemo, sada možemo reći da smo jeftinije prošli od mnogih drugih zemalja, naročito siromašnih. Druga pitanja su sa razlogom bila potisnuta u drugi plan.Ali je veliki minus što nismo otvorili ni jedno poglavlje, kaže Goati.

- MInus je i za EU što ne prepoznaju napore naše države i guraju nas dalje od sebe. Ja sam prijatno iznenađen, u vreme kada je haos oko vakcina, Srbija se ponaša dostojanstveno, kaže MIietić.

- Treba znati i šta se očekuje, Ustav mora da se menja ukoliko se ostvari ono što se od nas traži, da se prihvati sadašnji položaj Kosova i Metohije, to je jedna bolna tema, ne mislim da će se to lako dogoditi, ali to je nužno, nema šanse da Srrbija nešto uradi, možda ostvari neki bolji aranžman u vezi zaštite Srba, ali su male šanse da se nešto oko nezavisnosti mirnim putem,a još manje da se to ostvari ratom.

foto: Printscreen

Iako je to ostalo potisnuto, Vlada je radila. MInistar poljoprivrede je ovih dana kružio Srbijom kao da se ništa ne događa, kaže Goati.

- Da mi je neko pričao da će doći Tramp, da će doći pandemija, da će Britanija izaći iz EU i otimati vakcine, ja bi rekao da nije normalan. Svet pred našim očima se dramatično menja, izronio je multipolarni svet. Faktičko stanje se menja, niti je Srbija ista niti je svet isti, to je važno zbog Ustava i Kosova, kaže MIletić.

- Ako oni žele da naprave žarište, bićemo u fokusu. Srbija se trudi da tražimo rešenja, ali ne zavisi sve samo od nas. Ako se ljudi u regionu budu ponašali kao sluke, nemamo perpektivu dobru. Srbija odnosno zna gde je krenula, a Vlada pokazuje da smo svesni svoje pozicije, ali i da se uvažavaju naši interesi, kaže MIletić

(Kurir.rs)

Kurir