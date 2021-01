RAMUŠ TAHIRI: Retorika koju koriste albanski političari u Prištini protiv Srbije u službi je izborne kampanje

Retorika koju trenutno koriste albanski političari u Prištini, a koja je često usmerena protiv Srbije, u službi je izborne kampanje, smatra prištinski analitičar Ramuš Tahiri koji dodaje da nakon formiranja vlade takva retorika ostaje opoziciji, a vlada se "primiri" i nastavlja da razvija odnose redovnim putem.

- U kampanji uvek dolazi do nacionalnih izjava, više dolazi do izražaja ono što čuva identitet i državni i nacionalni, a isto tako dolaze i izjave i protiv Srbije ili odnosa sa Srbijom, kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti - kazao je Tahiri za Tanjug.

Komentarišući izjave Ramuša Haradinaja o pripajanju Kosova Albaniji, Tahiri kaže da su takve težnje ranije bile program Aljbina Kurtija i njegove stranke Samoopredeljenja, ali da danas ne predstavljaju određeni program, niti postoji određena aparatura koja radi na tome i da su, makar kod Haradinaja, više inat, nego istinska težnja.

- Sada Ramuš Haradinaj to potiče s tim da to radi više iz inata, nego kao težnju i to u smislu: 'ako nas neće Evropa, onda nas hoće Albanija i mi ćemo sa njima'. To nije težnja - dodaje Tahiri.

Govoreći o tri predložena rešenja za kosovskog problema koje je objavila Međunarodne krizne grupe u izveštaju o nastavku procesa dijaloga Beograda i Prištine, Tahiri predlog o ragraničenju čita kao određivanje granica u slučaju priznanja Kosova, a ne razmenu teritorija, koja, kako kaže, nije podržana većinski na Kosovu i koja podrazumeva novo razgraničenje, odnosno nove granice po etničkim osnovama.

Tahiri ocenjuje da je situacija na Kosovu složena pred vanredne izbore navodeći da se ne može sa sigurnošću očekivati brzo formiranje vlade.

Ono što je sigurno jeste da trenutno Samoopredeljenje ima veću podršku i verovatno će biti partija pobednica, kaže Tahiri dodajući da se ne zna sa sigurnošću da li će "Samoopredeljenje, učestvovati na izborima jer je Centralna izborna komisija izbacila pet kandidata, uključujući i lidera Aljbina Kurtija.

Tahiri podseća da je na Kosovu potrebno izabrati i predsednika, za šta je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu.

- Ramuš Haradinaj se kandidovao za predsednika i javno kaže da bi išao sa Samoopredeljenjem u koaliciju, da oni formiraju vladu, a da on bude predsednik i da ima manje ministara. Matematički bi to moglo biti izvodljivo - kaže Tahiri.

Prema njegovim rečima, ako se bude dogodio taj scenario, Kurti koji je tvrd prema međunarodnoj zajednici i Srbiji želće još jednom da pretresa celokupan dijalog Beograda i Prištine.

Međutim, Tahiri smatra da to neće biti u mogućnosti da učini jer, kako kaže, Kosovo nije van sveta i to neće dozvoliti međunarodna zajednica.

U svakom slučaju, kako navodi Tahiri, niko u Prištini trenutno ne žuri sa nastavkom pregovora sa Beogradom.

U Prištini se čuju i kritike na račun Vašingtonskog sporazuma, a Tahiri kaže da te kritike nisu opravdane i da smatra da je taj sporazum dobar i istorijski dokument koji može doneti dobro svima. i dodaje da nova administracija SAD ne menja ništa, odnosno da je i Bajden potvrdio da je taj sporazum važeći i da će se on sprovoditi.

(Kurir.rs/ Tanjug)

