TELEKOM ĆE BITI NAJVREDNIJA FIRMA U REGIONU: To je posao nas u menadžmentu, svidelo se to nekom ili ne!

Lučić je gostujući na Prvoj, upitan kako vidi učestale optužbe SBB-a na račun Telekoma da se, kako navode, spajanjem Telekoma i Telenora stvara nelojalna konkurencija sa ciljem da SBB bude izbačen sa tržista, rekao da to nije istina i da će poslovna saradnja Telekoma i Telenora biti uređena po najboljoj evropskoj praksi.

- Jer, već 19 zemalja EU rentira infrastrukturu kao normalan poslovni odnos, a čak u dosta zemalja je to i regulatorna obaveza. Mi Telenoru iznajmljujemo deo optičke infrastrukture - rekao je Lučić.

Kaže da je Telekom strateški dobro odigrao ovih par godina ima oko 50 odsto tržišnog učešća i u fiksnom internetu i u televiziji.

- Imamo jaku infrasturkturu i naš poslovni interes je da deo te infrastrukture iznajmimo konkurenciji koja to želi i da dodatno zarađujemo. A konkunrencija, s druge strane, ne mora paralelno da gradi optičku infrastrukturu i to su poslovni odnosi koji su u EU praksa. Čak se sada neki mobilni operateri se udružuju i grade zajedno mobilnu infrastrukturu - naveo je on.

Objašnjava da se tu ne radi o sapajanju dva operatera već o tome da Telekom jednom od svojih konkurenata iznajmljuje deo optičke infrastrukture pod komercijalnim usovima.

- Potpuno smo spremni da i drugim konkurentnima koji žele da se takmiče na ovom tržištu iznajmimo tu optičku infrastrukturu pod istim uslovima - poručio je Lučić.

Kaže da je reč o saradnji na obostranu korist.

Lučić dodaje da je iznenađen tolikim napadima pošto je saradnja Telenora i SBB bila mnogo jača 2016. kada su imali i zajednički paket na tržištu, što se već i može smatrati spajanjem.

- Jer, su oni spojili svoje usluge u jednu zajedničku uslugu i čak su davali dodatne benefite ako baš uzmete taj paket. Tada, 2016. godine, niko nije kritikovao to udruživanje. Smatralo se da je ta ponuda dobra za konkurnetnost.

Kaže da će sada korisnici dobiti novu ponudu.

- To je dobro i za državu, jer se razvojem širokopojasnog interneta stvara i veći BDP i stvaraju se bolji uslovi za razvoj digitalne ekonimije.

foto: Beta/Milan Obradović

Lučić navodi da je Telekom uveren da ulazak novih jakih konkurenata neće smanjiti toj kompaniji tržišno učešće.

- Takva je budućnost, ne možete sprečiti nove konkurente, dolazi i 5G, ima eksperimenata i sa satelitima, svako od nas mora da se prilagodi budućnosti - rekao je.

Lučić navodi da se Telekom orijentisao na budućnost i da ima sve bolje finansijske rezultate - da ima sve više korisnika, što i potvrduje da je kompanije dobro transformisana.

Dodaje da će saradnjom sa Telenorom građani dobit ijoš jednog ponuđača u uslugama multimedije i širokopojasnog interneta.

- Osim Telekoma i SBB-a kao dva velika igrača, građani će imati i Telenor, što će pojačati konkurenciju - naglasio je Lučić.

Na pitanje da li taj ugovor ograničava Telenor da ne može da emituje kanale Junajted medie, Lučić je rekao: "Naravno da ne ograničava, ovaj ugovor je na potpuno neekskluzivnoj osnovi, po najboljih evopskoj praksi. Tako da Telenor ima potpunu slobodu da emituje kanale koje on želi u skladu sa njihovom poslovnom strategijom".

foto: Zorana Jevtić

Na pitanje kako vidi tvrdnje SBB-a da je ta saradnja udarac na medijsku slobodu, Lučić kaže da je to krajnje neosnovano, pošto Telenor može da emituje kanale koje želi, pošto Telekom u ugovoru ne nameće nikakav ekskluzivitet.

- Pre godinu dana kada je bio problem Supernove i N1, mi smo javno nudili razmenu kanala. Ali, posle toga SBB je pustio Eon pakete za korisnike van SBB mreže. Tako da MTS korisnik može sada da gleda Junajted media kanale, a korisnik SBB može da gleda Arenu i Telekom kanale ako koristi Arena klaud aplikaciju. Tako da sada svaki internet korisnik može da gleda i jedne i druge kanale, i nelogično je da se postavlja pitanje medijskih sloboda - navodi Lučić.

Dodaje da je baš naprotiv, time što je SBB u poslednjih godinu dana otvorio svoje kanale za sve korisnike, a Telekom svoje, došlo do širenja mogućnosti. Lučić navodi da se u ovoj kampanji sada, pre svega, radi o odbrani SBB-a o odbrani od "buđenja Telekoma" i od ulaska novih konkurenata.

Do sredine 2018, kaže, bio je kartel kablovskih operatera i jedni druge nisu smeli da napadaju, a u Novom Sadu je SBB kontrolisao skoro 100 odsto tržišta.

- Konkurentno tržište je naravno izazov i za nas i nekog koga 'kablovci' nisu smeli da napadaju - dodao je on.

Lučić ističe da Telekom nesporno jača i da je cilj da bude što jači, kao i da finansijski rezultati za 2020. pokazuju da napreduje u svim segmentima - u broju korisnika, prihodu i u dobiti.

- Mi ćemo u 2021. čak tu dobit i da duplirano u odnosu na 2020. koja je veća bila od 2019. To znači da smo na dobrom pravcu i da ćemo ostvariti ono što smo obećali, da će Telekom biti najvrednija firma u ovom regionu i biti privredni gigant, svidelo se to nekom ili ne - poručio je Lučić.

Foto/Source:Zorana Jevtić/ Tanjug, Kurir.rs

