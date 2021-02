TATJANA MACURA: Sujete lidera opozicije prepreka da dođu do minimuma oko koga mogu da sarađuju

BEOGRAD - Tatjana Macura iz Stranke moderne Srbije smatra da su sujete lidera opozicije prepreka da dođu do minimuima oko koga mogu da se okupe i da nastupaju zajedno, a potpredsednika DSS Zoran Sandić sumnja da će do do toga uopšte doći, mada bi ujedninjenje oko izbornih uslova, kako kaže bilo poželjno.

Govoreći o odnosima u opoziciji, Macura je za TV K1 rekla da je sve jasniji lični razdor između lidera opozicije i da joj se čini da je opozicija pomerila fokus sa važnih životnih tema, na to kakvi su odnosi na ličnom nivou između lidera.

Da jedinstva unutar opozicije nema, saglasan je i potpredsednik DSS Zoran Sandić, koji ističe da postoji nekoliko blokova, među kojima i ''briselska opozicija'' koja, kako je rekao, poziva Brisel da u svakom problemu bude ''mirođija'' i da nam "kroji kapu".

On je dodao i da se DSS zalaže za programsko ujedinjenje, jer, kako kaže, mora da se zna ko je levica, ko desnica, ko desni centar...

Po pitanju međustranačkog dijaloga, Macura je navela da je u ovom trenutku potreban medijator, jer su vlast i opzicija u Srbiji "iskopali rovove" i ne dozvoljavaju dijalog na primeren način.

"Žao mi je što moram da priznam da su nam neophodni medijatori da bismo sedeli za istim stolom sa onim ljudima za koje smo sigurni da ne bi sedeli ni na istoj planeti", rekla je Macura.

Sandić međutim kaže da dijalog vlasti i opozicije jeste nužan i neophodan, ali s smatra da su stranci kao posrednici nepotrebni.

Prema njegovim rečima, trebalo bi da se ''izdignemo'' i pokažemo da smo država i da ne moraju ''nižerazredni političari" iz EU da nam kreiraju kako ćemo voditi izbornu kampanju i kakvi će nam biti uslovi, jer to urušava dostojanstvo Srbije, doj Macura ističe da ti evroparlamentarci i nisu toliko stranci, jer Srbija pretenduje da bude član EU.

"Oni imaju interes da se stanje demokratije uredi po ugledu na dobre prakse EU. Ne smatramo ih tolikim strancima, ali nam smeta pristrasnost učesnika dijaloga", rekla je Macura i dodala da bi volela da u dijalogu, i pored posredovanja EP, učestvuju i predstavnici DS S-a.

Sandić je naveo i da pred vlast treba da izaći sa zahtevima koji se, pre svega, odnose na medijske slobode, posebno na medije sa nacionalnom frekvencijom, zatim na izborni proces.

''Ne sme više da bude crnih džipova, pritiska na birače, kupovine glasova, a ako do toga dođe, tužilaštvo i policija treba da reaguju, da nema funkcionerske kampanje u onoj meri kao do sada'', naveo je Sandić.

Dodao je da posle zahteva DSS i dela opozicionih stranaka na javnom servisa počela jedna debatnim emisija, ali to je, kako kaže, ''kap u moru''.

Na pitanje da li opoziciji osim stava o "krivici medij", postoji još nešto oko čega treba da se ''lome koplja'', Sandić je rekao da je saglasan sa tim da ''politiku treba vratiti u politiku'' i da se raspravlja o političkim programima i načelim, ali da bi se to moglo, kako je istakao, ključ su slobodni mediji.

Sa takvim stavom saglasna je i Macura, koja kaže da nije do kraja istina da opozicije nema u medijima sa nacionalnom frekvencijom, ali da je to "kao da kašičicom vode gasite požar.

Razume da se televizije rukovode time ko je parlamentarna opozicija, a ko ne, i da zastupljenost zavisi i od toga, ali podseća i na specifične uslove zbog korone, da nemaju mogućnost okupljanja na zatvorenom i otvorenom prostoru, da idu od vrata do vrata i upoznaju sa programom.

Opoziciji, navodi, trebaju debatne emisije na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, sa malim brojem učesnika.

