BEZBEDNOSNO RASKRŠĆE SRBIJE: U Skupštinu stiže Zakon o vojnoj neutralnosti MARIJA IGNJATIJEVIĆ U USIJANJU DANA (KURIR TELEVIZIJA)

Vojna neutralnost je tema koja se iznova nameće iako Srbiji niti ko nudi niti je uslovljava članstvom u nekom vojnom savezu. Sada i DSS podnosi predsedniku Skupštine predlog Zakona o vojnoj neutralnost što je i tema večerašnjeg Usijanja dana.

Da li je vojna neutralnost uopšte moguća i da li bi njeno definisanje novim aktom značilo i vraćanje obaveznog služenja vojnog roka tema je Usijanja dana u kojem gostuje Marija Ignjatijević iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

- Do 2019. vojna neutralnost je bila definisana kao nepristupanje vojnim savezima, odnosno NATO. Tek prošle godine smo dobili to strateški razrađeno. Vojna neutralnost nije izolacija, imamo razvijenu saradnju sa zemljana NATO i ODKB, kaže Ignjatijević.

- Istraživanje javnog mnenjaje pokazalo da 2/3 građana podržava vojnu neutralnost, podrška tome se podigla. Podrška pristupanju NATO savezu je 3%. MI smo okruženi zemljama NATO, a vojna neutralnost podrazumeva jačanje spopstvenih vojnih snaga kroz saradnju.

- Oko 73% građana podržava vraćanje obaveznog vojnog roka, velika većina je navela da to želi kao meru disciplinovanje mladih i poštovanje tradicije ali to su više stariji. Podrška među mladima je do 60%.

- Profesionalizacija vojske nije završena kod nas, nije dovoljno samo ukinuti obavezni vojni rok. Mnogi iz vojske odlaze, a razlozi za nezadovoljstvo su brojni.

- Potrebno je da stručnjaci daju svoje mišljenje,a onda povesti široku javnu raspravu o vojnom roku.

