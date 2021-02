PALMA: Vakcinisati zaposlene u turizmu i ugostiteljstvu, pustiti u Srbiju strane turiste koji imaju dokaz da su se vakcinisali

Foto: Palma Plus/ D. M.

BEOGRAD - Na Kolegijumu Narodne skupštine Republike Srbije, Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije i šef poslaničke grupe ove stranke predložio je da se svi zaposleni u turističkom sektoru, zaposleni u hotelima i restoranima vakcinišu i da se dozvoli ulazak i boravak stranih turista u Srbiju uz potvrdu da su vakcinisani. Rekao je da je to njegov lični stav i stav Jedinstvene Srbije i da bi na taj način značajno povećali broj stranih turista jer bi smo bili jedna od prvih država koja bi to uradila. Takođe je predložio da se prioritetno vakcinišu i zaposleni u ugostiteljskim objektima, marketima i da se produži rad ugostiteljskih objekata do 23 časa.

"Mladi ljudi već dugo ne idu u škole i na fakultete, sede sve vreme kući i prate onlajn nastavu. Potrebno je tim mladim ljudima omogućiti da se druže i zato smatram da je 23 sata neko optimalno vreme do kada treba da rade ugostiteljski objekti. Uostalom ne vidim razliku u tome da li rade do 20 ili do 23 sata. Naravno ti ugostiteljski objekti bi imali obavezu primene svih epidemioloških mera koje su i sada na snazi. " izjavio je Marković. Stručnjaci lekari bi trebalo u medijima da više posvete pažnju i pruže neophodne informacije o tome koji način ishrane može povećati imunitet organizma, i da li veće korišćenje belog luka i nekih drugih biljaka u ishrani može pomoći u jačanju imuniteta naših građana. Svakako je pravilna ishrana nešto što bi i te kako pomoglo u prevenciji i očuvanju zdravlja naših građana, zaključio je Marković.

Kurir.rs

Kurir