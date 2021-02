REŠENJE ZA KIM: Makron će pritisnuti Prištinu da poštuje dogovor, Srbiju neće terati da prizna Kosovo i Metohiju

Francuska i njen predsednik Emanuel Makron mogli bi da imaju presudnu ulogu u rešavanju kosovskog problema, i to tako da se uvaže i srpski interesi, a Priština natera da sprovede dogovoreno!

Nakon odličnih odnosa koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uspostavio sa Makronom i najave francuskog predsednika da će se „dodatno angažovati“ u rešavanju ovog pitanja, uvećane su šanse da se više uvaže srpski interesi nego što je to bilo ranije, smatraju sagovornici Kurira.

Dijalogom do rešenja

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković kaže da je Vučićeva poseta Parizu od velike važnosti, naročito što Makron izrasta u budućeg lidera zemalja EU. Na pitanje TV Prva da li Francuska može da pritisne Prištinu da ispuni dogovoreno, šef srpske diplomatije kaže da smatra da Francuska može mnogo i da će Makron zajedno sa Lašetom iz Nemačke (Armin Lašet, novi lider Hrišćansko-demokratske unije, prim. nov.) krojiti budući put Evrope na svetskoj političkoj sceni. - Iz tog ugla gledano Francuska može mnogo, ali Srbija ne treba da se zaluđuje da će Francuska, kao i druge velike države, za 180 stepeni promeniti svoju spoljnu politiku i poziciju po pitanju KiM. Naše je da imamo najrealističniji pristup, da se trudimo da putem dijaloga i kompromisa dođemo do rešenja i da zaista pokažemo pravu posvećenost tom procesu sa šansom da, ako taj proces ne uspe, ne budemo oni koji će biti okrivljeni za njegov neuspeh - naveo je Selaković i dodao da Srbija insistira na dijalogu i ispunjavanju preuzetih obaveza.

Govoreći o mogućim „inovativnim idejama“, za koje je Vučić rekao da će rado čuti od Makrona, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže da je „ideja o razgraničenju otišla u arhivu“, ali da može da se govori i o opciji u kojoj Beograd ne bi primoravali da formalno prizna nezavisno Kosovo.

Podsticanje dijaloga

- Kako mi sada izgleda, jedina realna ideja koja bi mogla da zadovolji i Beograd i Prištinu jeste ideja da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, a da Srbija ne bude primoravana na međusobno priznavanje. Dakle, da Srbija izbegne priznavanje Kosova - kaže Jakšić za Kurir.

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun vidi šansu u ulozi Francuske za podsticanju dijaloga. - Makron je značajna politička ličnost u Evropi i samim tim je značajno što je veoma posvećen rešavanju problema. Čini mi se da je pojačan dobar odnos dva predsednika rezultirao time da je Francuska učvrstila svoj stav da rešenje ne može biti postignuto u korist samo jedne strane i da treba uvažiti i naše interese - zaključuje Drecun.

Nikola Selaković

Nismo srećni zbog postupka Izraela

foto: Beta/Ministarstvo spoljnih poslova

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković komentarisao je i to što su Izrael i Kosovo uspostavili diplomatske odnose. On kaže da će to uticati na odnose Srbije i Izraela i da zbog toga nije ni srećan ni zadovoljan.

- Izrael je sam izabrao da mu je važniji interes vezivanja za Ameriku i ono što je važno Americi nego Srbija, to je njihovo legitimno pravo. Ono što je važno, to je da mi u tom procesu nismo učestvovali, jer predsednik Vučić nije prihvatio da potpiše poziv Izraelu da prizna Kosovo, i obrnuto - rekao je Selaković za RTS.