VULIN OTKRIVA: U jednom od stanova Belivukove ekipe nađen snajper sa prigušivačem! Obućina, Vazura, Vučelić ispitani kao građani

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin potvrdio je da je u jednom od stanova Belivukovih saradnika pronađen snajper sa prigušivačem.

Kako je dodao, taj snajper nije namenjen za mafijaške obračune.

"Drogu smo našli svuda, u skoro svakom stanu. Droga, oružje, novac. Ono što nismo očekivali jeste pronalazak snajpera sa prigušivačem. To ne služi za obračun mafijaša. Snajperi se koriste za likvidacije, onih koji mogu da vam jako naude, koji imaju veliku političku važnost. Da li su mogli da likvidiraju mene? Mogli su. Da li bi to rešilo njihove probleme? Ne bi. Jedini čovek čijom bi se likvidacijom obustavila organizovana borba protiv mafije bio bi Aleksandar Vučić", poručio je on na TV Prva i najavio sednicu Saveta nacionalne bezbednosti za ponedeljak.

On nije mogao da odgovori da li je podignut stepen bezbednosti oko predsednika. Vulin je istakao da je Belivukova grupa najopasnija još od Zemunskog klana.

"Na nama je da vidimo, kako je nastala, zašto je nastala i čime se bavila. zemunskog klana u ovoj državi više neće biti", uveren je Vulin.

On je dodao da je dokaza dovoljno i da nema bojazni da će dokazi nestati kao u slučaju ubistva Vlastimira Miloševića, kada je nestao uzorak Belivukovog DNK pronađen na licu mesta. Kako je rekao, istina je da je Milan Ljepoja, pripadnik grupe "Pink panter", jednog dana ušao u objekat i iz njega nikada nije izašao, a njegovi ostaci nikada nisu pronađeni.

"Kao što je rekao predsednik Vučić oni se vode tim 'nema tela, nema dela'. Ovo je najsurovija grupa sa kojom smo se susreli", poručio je.

Potvrdio i da su svi čelnici fudbalskog kluba Partizan saslušani.

"Policija nema sukob sa Partizanom, nego sa bandom koja je koristila klub kao paravan. Moja poruka roditeljima, čuvajte decu od tribina. Svi čelnici Partizana su ispitani. Obućina, Vazura, Vučelić, svi su ispitani kao građani", naveo je Vulin.

