VUČIĆ O HARADINAJEVIM PRETNJAMA: On je veoma opasan čovek, ne mislim da laže kada govori o ujedinjenju sa Albanijom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je suviše mali da bi mogao da se suprostavi svima u okruženju koji bi želeli kraj i nestanak Srbije ili najećoj svetskoj sili koja od nas zahteva međusobno priznanje, ali suviše veliki da dozvoli ponižavanje sopstvenog naroda i rušenje sopstvene države.

Vučić je, upitan da prokomentariše nove pretnje lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, koji kaže i da će ga "skloniti", kazao je da se radi o veoma opasnom čoveku, u šta smo imali prilike da se uverimo u svakom smislu.

"Ne mislim da laže kada govori o ujedinjenju sa Albanijom. Naprotiv, idu sa pomeranjem granica sve vreme, a samo je pitanje kada dolazite do zida", istakao je on.

Vučić je ukazao da su prvo govorili o međusobnom priznanju, a sada se vidi da to nije njihova, već američka ideja, koju Amerikanci nisu od početka nametali do trenutka kada su pokušali da to učine Vašingtonskim sporazumom.

"Sada je jasno da je to potpuno američka ideja, da nisu želeli razgovore o dve Nemačke i drugim rešenjima, već je jasno da hoće potpuno poniženje Srbije, a na tu vrstu poniženja sve što mogu da kažem rekao sam u lice u Beloj kući. Niko nije očekivao da smete to da kažete, ali ću to ponoviti na svakom mestu", rekao je on.

Vučić je napomenuo da Haradinaj već drugi put preti njegovim rušenjem, dodajući da je to učinio pre dve godine.

"Obećao je da ću do Svetog Nikole 2019.biti srušen, kada su bili protesti u Beogradu, kada je govorio da će svi zajedno da me obore. I sada je to moguće, kao što je uvek. Svakako je reč o veoma opasnom čoveku, ozbiljnom politcicaru", istakao je on.

