AKO TO USPEMO, PROMENILI SMO SRBIJU Vučić: Sanjam o tome da do 1. decembra imamo ukupno 8 autoputeva u izgradnji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavo je danas da on, za razliku od njegovih političkih protivnika koji sanjaju kako da ga unište i predstave zemlju u najgorem svetlu, sanja o tome da do 1. decembra imamo ukupno osam autoputeva u izgradnji.

- Naši snovi su različiti. Neki sanjaju kako i na koji način da unište mene i moju porodicu, a manje smo važni i ja i moja deca već Srbija, koju pokušavaju na svaki način da predstave u najgorem svetlu, čak i kada je dobro predstavljena svuda u svetu i zbog vakcinacije i BDP - naveo je Vučić.

Ističe da za razliku od toga on želi i sanja da se do 1. decembra Srbija ima, pored četiri autoputa koji se sada grade, započne gradnja još četiri i da imamo ukupno osam autoputeva u izgradnji.

Da krenemo u izgradnju Fruškogorskog koridora, zatim autoputa Zrenjanin - Beograd, da nastavimo autoputa ka Crnooj Gori od Požege do Duge Poljane i da započnemo gradnju od skretanja za Požerevac do Golupca i Donjeg Milanovca, naveo je predsednik.

- Ako to uspemo, to su ti strašni uspesi - naglasio je on.

Kaže da je cilj i da se vozimo uskoro brzom prugom od Beograda do Novog Sada za samo pola sata, kao i da krenemo da gradimo brzu prugu od Beograda prema Nišu i Dimitrovgradu za brzine između 160 i 200 km na sat.

Zatim da se uradi pruga Niš - Dimitrovgrad i obnovi barska pruga od Valjeva do Vrbnice.

- Ako to sve uradimo, mi smo promenili Srbiju - naglaiso je on.

Vučić podseća da se već potpisuju ugovori za izgradnju kanalizacije sa Kinezima, Nemcima i drugim partnerima i da će svi ti projekti promeniti lice Srbije.

- Mi to radimo zahvaljujući uspešnoj politici koju vodimo i Srbija je sada mnogo uglednija i rebrendirana u odnosu na ranije - zaključio je predsednik.

(Kurir.rs/ Tanjug)

