VUČIĆ O DIJALOGU SA PRIŠTINOM: Uvek smo spremni za dijalog, ali ne za priznanje! To već jednom odbio u Vašingtonu

Srbija je uvek spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom pod pokroviteljstvom Evropske unije, ali i poštujući stav SAD, kao i stavove Rusije i Kine, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje novinara šta poručuje onima koji kažu da će Srbija priznati Kosovo i dodao da će pre stavti "glavu na panj", nego da potpiše bilo kakav papir sa priznanjem.

Podsetio je da je to već jednom odbio, u Vašingtonu, gde su postojale dve verzije sporazuma.

"Ne mogu da vam opišem taj osećaj, naše službe su došle do saznanja da će to pitanje biti postavljeno, tako sam sa velikom tremom išao u najmoćniju kuću na svetu, nisam imao strah, jer sam znao šta će biti moja odluka", rekao je Vučić.

Naveo je da je odmah povukao svoju delegaciju i da je američkoj delegaciji rekao da Srbija takav sporazum neće potpisati.

Poručuje da je Srbija uvek spremna za dijalog pod pokroviteljstvom EU, ali da će poštovati i stav SAD, Rusije i Kine.

Vučić ističe da će Srbija uvek nastojati da vodi mirne razgovore kako bi sačuvala mir, ali da neće dozvoliti da je ponižavaju.

"Neću da lažem narod, da govorim da je situacija laka i izigravam heroja, situacija jeste teška i biće sve teža. Kao što sam vam rekao pre tri dana, ja to vidim, ja to očekujem, vidim kako se to polako steže, zato što su njihovi međusobni sukobi u svetskim okvirima sve snažniji i sve veći, i ona mi tu plaćamo cenu", zaključio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

