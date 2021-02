SPREMALI SU NOVI 12. MART: Sve ukazuje da je pripreman atentat na predsednika Vučića

Hapšenje kriminalne grupe koju je predvodio Veljko Belivuka je centralna tema večerašnjeg Hit tvita, a glavni urednik Informera rekao je da je vrlo moguće da je spreman atentat na Aleksandra Vučića.

- Policija je u tvrđavu klana ušla u 5 sati ujutru. To je bila zatvorena kriminalna grupa, to je bila mobilna jedinica. Nađen je snajper. To je snajper koji je sposoban da izvrši ubistvo. Snajper služi za atentate, kada ne možete da priđete meti, pretpostavka je, a to će istraga dokazati, oni su pucali tom puštom, to se radi da bi puška radila. Vidite da oni vežbaju u šumi. Pitanje je kako su oni bili sigurni da nose to kroz grad, kaže Spasić.

foto: Printscreen Pink

- Snajper se ne nabavlja za mafijaške obračune,u pitanju je veoma kvalitetan snajper, nađena je najsavremenija oprema i municija. Hteli su da ubiju nekog visokog državnog funkcionera, mogli su da ubiju ministr apolicije, na primer, ili predsednika države. Znaju da im je on objavio rat. Nisu oni tek tako došli na ovu ideju, Velja Nevolja je bila u Crnoj Gori, njega je tamo čuvala crnogorska Agenicija za nacionalnu bezbednost. Mnogima u Crnoj Gori ne odgovara jaka Srbija i Vučić na vlasti, njima treba Vučić mrtav, kaže Vučićević.

- Preko 850 specijalaca je bilo raspoređeno na otvaranju spomenika Stefanu Nemanji kako bi se obezbednio predsednik, jer su obaveštajni podaci ukazivali da će se pokušati izvršiti atentat - rekao je šef Uprave kriminalističke policije Bogdan Pušić večeras u emisiji Hit tvit.

On je rekao da smena načelnika Policijske uprave Novi Sad Milorada Šušnjića nema direktne veze sa ovim slučajem.

