MINISTAR SELAKOVIĆ: Nije iznenađenje zahtev za priznanje, ali jeste što je u Bajdenovoj čestitki

Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković izjavio je danas da ga nije iznenadilo to što SAD traži međusobno priznanje Srbije i tzv. Kosova, ali ga je iznenadilo što takvu težnju predsednik SAD Džozef Bajden iznosi u čestitki povodom Dana državnosti Srbije.

On je rekao da to pokazuje stav američke spoljne politike.

"Međutim, ono što je za nas najvažnije, kako u aktima međunarodnih organizacija tako i same EU s kojom vodimo pregovore o pridruživanju i članstvu, takve stvari se ne postavljaju kao uslov. A i da stoje, jasan je naš stav, taj stav je iznet na jednom od najvažnijih mesta u svetu, a to je u septembru Bela kuća", rekao je Selaković.

Kako kaže, Srbija je međunarodno priznata država i ne treba joj priznanje od tzv. Kosova.

Selaković je istakao da Srbija ima poziciju na kojoj insistira, a da i SAD imaju svoju poziciju na kojoj insistaraju.

"To nije razlog da mi od svoje pozicije odustanemo, već da samo veći i jači podstrek da u toj borbi za zastupanje naših interesa budemo istrajni, uporni, mudri. To je jedan od signala ove godine koja je i najavljena kao godina u kojoj nas čekaju veliki pritisci i velika iskušenja u kojima moramo da istrajemo i izdržimo do kraja", rekao je ministar.

On je naveo da Srbija ne treba da se zaluđuje da će velike sile menjati svoje mišljenje po pitanju KiM, jer su mnogi od njih tome kumovali, te da tzv. Kosovo tretiraju kao nešto svoje i brane na svakom mestu.

"Međutim, velike sile nisu iste kao pre 14 godina, ali ni Srbija nije ista i ne vodi se politika na isti način. Da li će se razgovarati i sa noviom američkom administracijom o KiM - da, hoće, da li će razgovori biti jednostavni i laki - sigurno da neće", rekao je Selaković za TV Hepi.

Govoreći o poseti predsednika Srbije Francuskoj, on je rekao da je francuski predsednik Emanuel Makron inicirao novu metodologiju pridruživanja, ali je prepoznat u EU kao jedan od najznačajnijih lidera, neko ko će se pitati i uticati na dalja kretanja u EU.

"Nismo se dvoumili oko nove metodologije. Nama odgovara nova metodologija koja će pokazati koliko smo mnogo uradili. Koliko smo postigli i koliko je to doprinelo životnom standardu", naveo je Selaković.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir