UCENE: Pred Srbijom još žešći pritisci posle Bajdenovog pisma

Čestitka američkog predsednika Džozefa Bajdena upućena predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti, a u kojoj mu poručuje i da SAD ostaju nepokolebljive po pitanju priznanja Kosova, provokativna je i neprimerena, ali i otvara Pandorinu kutiju, te se mogu očekivati nove ucene i pritisci u vezi sa južnom pokrajinom, smatraju stručnjaci.

Mudra borba

Ovakva poruka prvog čoveka SAD nije iznenađenje za ministra spoljnih poslova Nikolu Selakovića, koji je rekao da je to „jedan od signala“ da slede veliki pritisci i iskušenja za Srbiju.

- Razgovori sa novom američkom administracijom neće biti laki i jednostavni. Mi imao svoj stav, Amerika svoj, ali to nije razlog da odustanemo od svoje pozicije, već da i dalje vodimo borbu uporno i mudro - rekao je Selaković za TV Hepi. Naglasio je da Srbija ima poziciju na kojoj insistira, a da i SAD imaju svoju poziciju na kojoj insistiraju.

- Srbija ne treba da se zaluđuje da će velike sile menjati svoje mišljenje po pitanju Kosova i Metohije, jer su mnogi od njih tome kumovali, te da tzv. državu Kosovo tretiraju kao nešto svoje i brane na svakom mestu. Međutim, velike sile nisu iste kao pre 14 godina, ali ni Srbija nije ista i ne vodi se politika na isti način - rekao je Selaković.

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun objašnjava da je Bajdenova poruka uvredljiva jer, kako kaže, ako nekome čestitate Dan državnosti, a tražite od njega da se odvoji od dela svoje teritorije, onda je to suprotno od onoga što su lepe želje.

- On je tom čestitkom pokazao na čemu će insistirati u narednom periodu kada je u pitanju rešavanje kosovskog problema. Kada Bajden insistira na tzv. međusobnom priznanju, on ohrabruje Albance u Prištini da insistiraju na nekim jednostranim potezima - naveo je on.

Insistiranje na priznanju

Karijerni diplomata Zoran Milivojević ocenjuje za Kurir da je ovo potvrda onoga što je bilo najavljivano i u predizbornoj kampanji - po pitanju Kosova i po pitanju BiH.

- To je istovremeno i najava kontinuiteta politike demokrata. Neizostavno je da će insistirati na priznanju Kosova, a jasna je i puna podrška EU i strukturama koje se zalažu za priznanje - kaže Milivojević.

Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije kaže da Bajdenova poruka eksplicitno izražava očekivanja nove američke administracije. - To je bio logičan pokušaj demokrata, pogotovu Bajdenove administracije, da izvrši još jednu vrstu pritiska na Srbiju - kaže Milićeva za Tanjug.

Vilijam Montgomeri Bajdenova poruka očekivana, slede pritisci Bivši američki ambasador u Srbiji Vilijam Montgomeri kaže da ne treba da iznenađuje Bajdenova poruka. - Samim tim, srpska vlada će se u narednim mesecima suočavati sa stalnim pritiskom - kaže on za Tanjug i dodaje da to znači da se naći i „pred teškim izborom“.

Ivana Žigić

Kurir