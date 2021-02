PREDSEDNIK VUČIĆ: Vakcinisaću se tek posle milion i po ljudi, moj život ne može da bude važniji od života većine građana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je danas da će se vakcinisati onda kada vakcinu bude primilo milion ili dva miliona ljudi, jer, kako je rekao, njegov život ne može da bude važniji od života većine građana Srbije.

- Pozivam ljude da se vakcinisu, a ja ću smeti i imati moralno pravo da to učinim kada se vakcinise više od milion i po, dva miliona ljudi - rekao je Vučić novinarima posle Samita Kina i 17 zemalja CIEZ.

Vučić je primetio da su se vakcinisali i oni koji su govorili da vakcine nema ili su izražavali sumnju.

Predsednik je ironično rekao i da mu je važno da su se svi iz Luksemburga vakcinisali ovde u Srbiji i to ruskom vakcinom, a i da mu je drago da su se vakcinisali i oni koji su govorili da vakcina nema i to, kako je rekao, nisu primli vakcine iz Kovaks programa, već one koje su svojim dogovorima obezbedili predsednik ili premijer Srbije.

(Kurir.rs/ Tanjug)

